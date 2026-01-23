23 stycznia 2026 r. na GPW. Spadki głównych indeksów utrzymują się, bilans tygodnia pozytywny

Warszawska giełda kończy tydzień spadkami, jednak w skali całego tygodnia większość głównych indeksów wzrosła, a część z nich wyznaczyła nowe maksima. W piątek po południu wśród blue chipów pogłębiły się zniżki niektórych spółek, m.in. z segmentu odzieżowego. Zdaniem analityków kolejne sesje na GPW powinny być pozytywne, czemu sprzyjać może słaby dolar.

Ok. godz. 15.50 WIG20 spada o 1,3 proc. do ok. 3298 pkt, a WIG idzie w dół o 1,1 proc. do ok. 122 248 pkt. mWIG40 zniżkuje o 0,9 proc. do ok. 8670 pkt, a sWIG80 traci 0,6 proc. i wynosi ok. 31 345 pkt.

Gdyby WIG20 zakończył sesję na obecnym poziomie, bilans całego tygodnia wyniósłby ok. +0,5 proc., a wartość WIG zwiększyłaby się o 0,7 proc. Indeks mWIG40 wzrósłby o ok. 0,7 proc., natomiast sWIG80 zanotowałby spadek o ok. 0,7 proc.

Historyczne maksima, gdy GPW sprzyja słaby dolar

W tym tygodniu indeksy WIG20, WIG oraz mWIG40 wyznaczyły nowe historyczne maksima, a WIG20 poprawił swój rekord z ostatnich 18 lat.

Na najwyższym poziomie w historii znalazł się także indeks WIG Banki, który w czwartek przebił poziom 20 000 pkt.

– Dziś mamy odreagowanie, indeksy spadają po wczorajszej bardzo dobrej sesji, odreagowuje też waluta. Wygląda na to, że mamy taki dzień tradingowy, w tym sensie, że nie wyznacza on trendu na przyszłość – powiedział PAP Biznes Mateusz Chrzanowski analityk Noble Securities.

– Wydaje się, że rynki trochę się uspokoją i warunki będą bardziej przewidywalne. Oczywiście część inwestorów będzie patrzyć uważnie na to, co wydarzy się w weekend. Amerykański lotniskowiec zbliża się do Iranu, a ewentualna interwencja wniosłaby na rynek dodatkowe ryzyko – dodał.

Jego zdaniem warszawskiej giełdzie może sprzyjać słaby dolar. Negatywnie na amerykańską walutę mogą wpływać m.in. obawy dotyczące sporu między Białym Domem a Fedem oraz ewentualny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący legalności już wprowadzonych amerykańskich ceł. Orzeczenie nie zostało jeszcze ogłoszone.

– Słabszy dolar powinien sprzyjać naszej giełdzie. Jeżeli nastroje globalne się utrzymają, to rynki europejskie, w tym nasz, powinny na tym korzystać – powiedział Mateusz Chrzanowski.

Polecamy: 7 kluczowych trendów makroekonomicznych dla GPW w 2026 r. Gdzie szukać okazji, a gdzie zachować większą ostrożność

23 stycznia na GPW. Odreagowanie czwartkowego odbicia

W piątek od rana spada większość spółek notowanych w WIG20. Najmocniej zniżkuje Dino, które po południu traci ponad 4 proc. Spółka powróciła do spadków po jednodniowej przerwie w czwartek.

Pogłębiły się spadki spółek z segmentu odzieżowego. LPP zniżkuje o 3,5 proc., a CCC o ponad 2 proc. Indeks WIG Odzież idzie w dół o ok. 3 proc., najmocniej ze wskaźników sektorowych.

CCC, po stratach w 2025 r., od początku 2026 r. odbija, a do czwartkowego zamknięcia wzrósł o ok. 11,6 proc. LPP natomiast od początku 2026 r. spadło o 2,3 proc.

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników – podała spółka w komunikacie z uchwałami podjętymi przez walne zgromadzenie.

Orlen, który rano był jednym z najsłabszych blue chipów, spada o 1 proc. i znajduje się obecnie w środku stawki.

Banki skupione w WIG20 spadają, najmocniej Pekao i mBank – po niespełna 2 proc. Indeks WIG Banki traci 1,3 proc. i wynosi 19 743 pkt.

Jak poinformował PAP Biznes Hugo van Santen CFO marki Pepco, spółka po pierwszym, kluczowym dla wyników kwartale roku obrotowego 2026 jest na dobrej drodze do realizacji zakładanych celów całorocznych. W planach jest otwarcie ok. 250 nowych sklepów, a Polska jest jednym z rynków priorytetowych.

Akcje Pepco spadają o 2,3 proc.

Z największych spółek nadal najsilniejszy jest KGHM, który rośnie o 3,3 proc. Kurs spółki zwyżkuje od czterech miesięcy, a od początku 2026 r. akcje KGHM zyskały niemal 12 proc.

W indeksie mWIG40 ponownie silnie rośnie Newag – tym razem o 6,4 proc.

Drugą sesję z rzędu rośnie kurs JSW. Akcje spółki drożeją o 3 proc.

Na szerokim rynku wyróżniają się Medinice oraz OT Logistics, należące do najsilniejszych spółek na GPW.

Zarząd Medinice podpisał list intencyjny z międzynarodowym podmiotem działającym na rynku kardiochirurgii, dotyczący potencjalnej sprzedaży projektu CoolCryo. Kurs spółki rośnie o 33,6 proc.

OT Logistics zwyżkuje o ponad 22 proc. Główni akcjonariusze spółki zawarli aneks do term sheet w sprawie sprzedaży akcji na rzecz czeskiej spółki DD Rail Properties. Zgodnie z nim inwestor zamierza nabyć pakiet stanowiący 49,99 proc. kapitału zakładowego i głosów.

Kernel Holding poinformował, że sprzedał 411 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2025–2026, czyli w okresie październik–grudzień 2025 r. Oznacza to wzrost o 1 proc. rok do roku oraz o 30 proc. kwartał do kwartału. W tym samym okresie spółka przetworzyła 955 tys. ton nasion roślin oleistych, czyli o 2 proc. więcej r/r oraz o 78 proc. m/m. Kurs spółki rano lekko spadał, a ok. godz. 16 rośnie o 3,4 proc.

W Europie indeks FTSE 100 rośnie o 0,03 proc., DAX traci 0,1 proc., a CAC 40 spada o 0,3 proc.

W USA Dow Jones Industrial traci 0,6 proc., S&P 500 spada o 0,2 proc., a Nasdaq Composite zniżkuje o 0,1 proc.

Czytaj także: Giełdowy debiut CSG uczynił Michala Strnada najzamożniejszym Czechem

Źródło: PAP