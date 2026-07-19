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NEWSROOM XYZ
19.07.2026 13:40

2,6 mld dolarów na zasiłki w Nowym Jorku. Rekordowa liczba beneficjentów od 30 lat

W ubiegłym roku nowojorczycy otrzymali 2,6 mld dolarów w ramach gotówkowych świadczeń socjalnych. Stanowi to wzrost o 71 proc. w porównaniu z 2022 rokiem – poinformowała stacja Fox News, powołując się na analizę danych miejskich.

Przechodnie i rowerzyści w centrum Nowego Jorku
Na zdjęciu przechodnie i rowerzyści w centrum Nowego Jorku, 3 lipca 2026 r. Fot. John Lamparski/Bloomberg via Getty Images

Stacja zwraca uwagę, że tendencja ta zbiega się w czasie z przyjęciem nowego budżetu miasta. Burmistrz Zohran Mamdani przeznaczył 14,63 mld dolarów na funkcjonowanie miejskiej agencji Human Resources Administration (HRA).

„Środki trafiły do rekordowej liczby 864 999 osób. Jest to najwyższy wzrost od 30 lat, nienotowany od czasów sprzed gruntownej reformy systemu pomocy społecznej, przeprowadzonej na początku lat 2000. przez ówczesnego burmistrza Rudy'ego Giulianiego" – zauważył Fox News.

Jak dodał, jeśli uwzględnić również świadczenia z Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), łączna kwota pomocy społecznej wypłaconej mieszkańcom w 2024 roku przekroczyła 7 mld dolarów.

Nasilenie wydatków na pomoc socjalną następuje w momencie, gdy część najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku rozważa wyprowadzkę z miasta, wskazując na politykę nieprzyjazną dla biznesu oraz osób osiągających wysokie dochody. Np. miliarder i zarządzający funduszem hedgingowym Ken Griffin zagroził wstrzymaniem kosztownej modernizacji biur swojej firmy Citadel.

– Kiedy kandydowałem na burmistrza, zapowiadałem, że opodatkuję bogatych... Cóż, dziś to właśnie robimy. Ten podatek od „pied-a-terre" (drugiego mieszkania – przyp. red.) został stworzony specjalnie z myślą o najbogatszych z bogatych – wyjaśnił Mamdani.

Jest to roczna opłata nakładana na luksusowe nieruchomości o wartości powyżej 5 mln dolarów, których właściciele nie mieszkają w mieście na stałe. Obejmuje to Griffina, który zakupił penthouse za 238 mln dolarów.

Fox News przyznaje, że Mamdani odziedziczył stan miejskiego systemu pomocy społecznej po swoich poprzednikach. Jak jednak twierdzi stacja, podejmowane przez burmistrza decyzje polityczne wskazują na utrzymanie tendencji wzrostowej w zakresie wydatków.

Przyjęty w czerwcu przez Mamdaniego i radnych miejskich nowy budżet miasta, opiewający na 126 mld dolarów, przewiduje dla agencji HRA środki w wysokości 14,63 mld dolarów, co stanowi 14 proc. całkowitego budżetu. Wielkość nakładów na usługi socjalne w planie finansowym na 2027 rok jest o ponad 2,6 mld dolarów wyższa niż w roku poprzednim.

Jak wynika z danych odpowiednika urzędu statystycznego, Bureau of Labor Statistics, koszty utrzymania w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku wzrosły w ciągu ostatniego roku o 4,1 proc.

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Źródło: PAP

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