28 proc. przedsiębiorczyń w Polsce bez oszczędności

Blisko trzy czwarte Polek prowadzących własne firmy deklaruje posiadanie oszczędności, ale ponad jedna czwarta nie ma żadnych odłożonych środków. Dane pochodzą z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, przygotowanego na potrzeby XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

Blisko 75 proc. polskich przedsiębiorczyń posiada oszczędności, wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości”. 48 proc. kobiet prowadzących działalność gospodarczą deklaruje, że zgromadzone środki dają im poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jednocześnie 28 proc. przedsiębiorczyń przyznaje, że nie posiada żadnych oszczędności.

Zgromadzone środki najczęściej nie przekraczają rocznych dochodów. 18 proc. badanych ma oszczędności równe 4–6-krotności miesięcznych dochodów, 21 proc. – 7–12-krotności, a 7 proc. deklaruje oszczędności przekraczające wartość rocznych dochodów. Badanie przeprowadziła Grupa 4P.

Dla porównania, w całej badanej populacji dorosłych Polaków 52 proc. osób posiadających oszczędności deklaruje, że dają im one poczucie bezpieczeństwa, a ponad jedna trzecia respondentów nie ma żadnych odłożonych środków. 6 proc. ankietowanych dysponuje oszczędnościami przekraczającymi roczne dochody.

Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorczyń korzysta z kredytów lub pożyczek. Najczęściej są to kredyty hipoteczne (30 proc.), a także kredyty gotówkowe, samochodowe lub leasing (27 proc.). 16 proc. spłaca zakupy na raty lub kartę kredytową, 7 proc. ma długi wobec rodziny lub znajomych, a 1 proc. korzysta z pożyczek pozabankowych.

Dwie trzecie przedsiębiorczyń deklaruje terminową spłatę zobowiązań, jednak ponad 20 proc. przyznaje, że zdarza im się spóźniać z płatnościami. 9 proc. wskazuje na problemy z płynnością przed wypłatą lub nagłe wydatki, 8 proc. – nadmiar obowiązków, a 4 proc. przyznaje się do częstych opóźnień lub poważnych trudności ze spłatą. Partnerem badania w tym obszarze był BLIK.

Raport pokazuje także podejście do długoterminowego zabezpieczenia finansowego. 85 proc. przedsiębiorczyń odkłada środki na przyszłą emeryturę. 47 proc. korzysta z państwowego systemu emerytalnego (ZUS lub KRUS), 33 proc. posiada lokaty lub konta oszczędnościowe, 28 proc. inwestuje w nieruchomości, a 20 proc. w akcje lub obligacje długoterminowe.

Z IKE lub IKZE korzysta 19 proc. badanych, a z PPK lub PPE – 10 proc.. Jednocześnie 15 proc. kobiet prowadzących działalność gospodarczą nie odkłada na emeryturę w żadnej formie. Partnerem raportu był m.in. Bank BNP Paribas. Całość opracowania powstała w ramach XVII edycji inicjatywy Sukces Pisany Szminką.