Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 18:50

28 proc. przedsiębiorczyń w Polsce bez oszczędności

Blisko trzy czwarte Polek prowadzących własne firmy deklaruje posiadanie oszczędności, ale ponad jedna czwarta nie ma żadnych odłożonych środków. Dane pochodzą z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, przygotowanego na potrzeby XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

Blisko 75 proc. polskich przedsiębiorczyń posiada oszczędności, wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości”. 48 proc. kobiet prowadzących działalność gospodarczą deklaruje, że zgromadzone środki dają im poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jednocześnie 28 proc. przedsiębiorczyń przyznaje, że nie posiada żadnych oszczędności.

Zgromadzone środki najczęściej nie przekraczają rocznych dochodów. 18 proc. badanych ma oszczędności równe 4–6-krotności miesięcznych dochodów, 21 proc. – 7–12-krotności, a 7 proc. deklaruje oszczędności przekraczające wartość rocznych dochodów. Badanie przeprowadziła Grupa 4P.

Dla porównania, w całej badanej populacji dorosłych Polaków 52 proc. osób posiadających oszczędności deklaruje, że dają im one poczucie bezpieczeństwa, a ponad jedna trzecia respondentów nie ma żadnych odłożonych środków. 6 proc. ankietowanych dysponuje oszczędnościami przekraczającymi roczne dochody.

Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorczyń korzysta z kredytów lub pożyczek. Najczęściej są to kredyty hipoteczne (30 proc.), a także kredyty gotówkowe, samochodowe lub leasing (27 proc.). 16 proc. spłaca zakupy na raty lub kartę kredytową, 7 proc. ma długi wobec rodziny lub znajomych, a 1 proc. korzysta z pożyczek pozabankowych.

Dwie trzecie przedsiębiorczyń deklaruje terminową spłatę zobowiązań, jednak ponad 20 proc. przyznaje, że zdarza im się spóźniać z płatnościami. 9 proc. wskazuje na problemy z płynnością przed wypłatą lub nagłe wydatki, 8 proc. – nadmiar obowiązków, a 4 proc. przyznaje się do częstych opóźnień lub poważnych trudności ze spłatą. Partnerem badania w tym obszarze był BLIK.

Raport pokazuje także podejście do długoterminowego zabezpieczenia finansowego. 85 proc. przedsiębiorczyń odkłada środki na przyszłą emeryturę. 47 proc. korzysta z państwowego systemu emerytalnego (ZUS lub KRUS), 33 proc. posiada lokaty lub konta oszczędnościowe, 28 proc. inwestuje w nieruchomości, a 20 proc. w akcje lub obligacje długoterminowe.

Z IKE lub IKZE korzysta 19 proc. badanych, a z PPK lub PPE – 10 proc.. Jednocześnie 15 proc. kobiet prowadzących działalność gospodarczą nie odkłada na emeryturę w żadnej formie. Partnerem raportu był m.in. Bank BNP Paribas. Całość opracowania powstała w ramach XVII edycji inicjatywy Sukces Pisany Szminką.

Kobiety kreują świat
Elegancko ubrana kobieta wygląda przez okno biurowca
Blisko 75 proc. polskich przedsiębiorczyń posiada oszczędności, wynika z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości”. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Neuromedical z kapitałem na terapię choroby Alzheimera. Inwestorami znani przedstawiciele polskiego tech-biznesu
Polsko-izraelski medtech Neuromedical pozyskał 5,5 ml zł na rozwój autorskiej terapii choroby Alzheimera. Kapitał pozwoli na udostępnienie jej jeszcze w tym roku. Pieniądze w ramach inwestycji zaoferował fundusz Hard2beat oraz grupa aniołów biznesu, w tym Anna Lankauf, która własną firmę sprzedała za ponad 500 mln zł.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Emerytury z private equity i venture capital? Rząd otwiera PPK i OFE na rynek prywatny
Nowe regulacje mają uprościć funkcjonowanie funduszy inwestujących na rynku niepublicznym i zwiększyć napływ prywatnego kapitału. Projekt Kwalifikowanego Funduszu Inwestycyjnego oraz planowane otwarcie PPK i OFE na nowy rodzaj inwestycji mogą zmienić krajobraz finansowania innowacji w Polsce. Ale czy rozwiążą wszystkie problemy?
16.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pekin zachęca do noworocznej konsumpcji. Miliardy juanów i więcej cenzury
We wtorek 17 lutego w Chinach rozpoczynają się obchody lunarnego Nowego Roku. Rząd stara się osłodzić obywatelom święta i zachęcić, aby w czasie dziewięciodniowych ferii wydawali więcej. W okresie noworocznym władze wzmacniają też cenzurę, aby zapewnić „pozytywną atmosferę"
15.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rusza Ramadan. Czy może na nim zarobić polski sektor spożywczy?
Dziś rozpoczął się muzułmański Ramadan. Paradoksalnie trzydziestodniowy post jest okresem wzrostu konsumpcji, co stwarza szansę dla polskich eksporterów żywności. Firmy powinny zacząć działać natychmiast.
17.02.2026
Aflofarm pakuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. „U nas obowiązuje jedna zasada: albo grubo, albo wcale”
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
17.02.2026