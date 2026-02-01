50 tys. faktur i 320 tys. użytkowników. Szef KAS podsumowuje pierwsze godziny KSeF

Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformował, że jak dotąd do Krajowego Systemu e-Faktur wpłynęło już 50 tys. faktur. Z kolei do systemu zalogowało się ok. 320 tys. osób.

„Od momentu uruchomienia KSeF wpłynęło do niego ponad 50 tys. faktur i około 320 tys. użytkowników zalogowało się do systemu. Pierwsze dane pokazują, że proces korzystania z KSeF przebiega płynnie, a system działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi założeniami” – przekazał wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Wcześniej minister finansów zapewnił, że uruchomiony o północy system działa „bez zakłóceń”. Niedziela jest pierwszym dniem działania Krajowego Systemu e-Faktur.

Przeczytaj więcej: KSeF wchodzi w życie: fakty i mity wokół nowego systemu

W pierwszym etapie obejmuje jednak tylko największe firmy – takie, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów jest ich ok. 4,2 tys.

Drugi etap rozpocznie się 1 kwietnia 2025 r. Wtedy system obejmie pozostałe firmy, z wyjątkiem takich, których obroty podlegające dokumentowaniu przez KSeF są nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Takie przedsiębiorstwa system będzie dotyczył od 1 stycznia 2027 r.

Resort finansów przypomina, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie systemu.

Źródło: PAP, XYZ