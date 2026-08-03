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NEWSROOM XYZ
03.08.2026 12:38

88 ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie

Władze Ceuty poinformowały, że do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Jak podaje agencja EFE, ponad 1,5 tys. osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych na terenie eksklawy.

Migranci w Ceucie. Fot. PAP/ EPA/JALAL MORCHIDI
Migranci w Ceucie. Fot. PAP/ EPA/JALAL MORCHIDI

Większość z ofiar straciła życie w wyniku utonięcia.

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Krajowa instytucja zarządzająca ochroną zdrowia INGESA zdecydowanie zaprzeczyła twierdzeniom o rzekomej niewydolności służby zdrowia spowodowanej kryzysem migracyjnym. Aktualnie w szpitalach hospitalizowanych jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Kryzys w Ceucie rozpoczął się w zeszły czwartek i piątek, gdy około 60 tys. migrantów nielegalnie przedostało się z Maroka do Ceuty.

Przed kryzysem Hiszpanię i Maroko łączyło strategiczne partnerstwo obejmujące współpracę w zakresie kontrolowanej migracji. Jednak relacje pozostały obciążone sporami o Ceutę, Melillę i Saharę Zachodnią.

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