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04.08.2026 16:37

Adam Lamentowicz nie kieruje już grupą Super w Rumunii. Polak pozostaje jednak CCO firmy bukmacherskiej w naszym regionie

Andrei Popa został nowym szefem rumuńskich operacji Super Technologies. Adam Lamentowicz, dotychczasowy ich kierownik, pozostaje CCO firmy bukmacherskiej, ma się jednak skoncentrować na jej rozwoju w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

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Adam Lamentowicz pozostaje CCO Super Technologies w naszym regionie. Andrei Popa przejmie jego obowiązki w Rumunii. Fot. Getty Images

Popa odpowiada za wszystkie marki Super Technologies w Rumunii: Superbet, Napoleon Games, Superscore i Maxbet. To awans wewnętrzny, pisze portal igaming, bo w grupie jest od 10 lat. M.in. tworzył pierwszy dział Business Intelligence, był też wiceprezydentem działu gier online. Nowy szef ma łącznie ponad 16 lat doświadczenia w technologii i rozrywce. Założył też rumuńską społeczność specjalistów ds. analizy danych – Data Talks.

– Moim celem będzie uczynienie z Rumunii rynku, na którym najbardziej ambitne pomysły Super będą wdrażane jako pierwsze, oraz wykorzystanie naszej wizji skoncentrowanej na kliencie do zbudowania jeszcze silniejszego motoru wzrostu. Oznacza to rozwijanie zdolności pozwalających lepiej rozumieć potrzeby klientów, stale ulepszać produkty i tworzyć wyjątkowe doświadczenia dla miłośników rozrywki, które będzie można następnie wdrażać również na pozostałych globalnych rynkach naszej grupy – powiedział Popa.

Jak dodaje portal, rynek rumuński jest dla Super miejscem, gdzie testowane są rozwiązania, wdrażane potem w innych krajach. Ma tam ponad 1000 punktów i zatrudnia prawie 3200 osób. W 2025 r. grupa zapłaciła tam ponad 420 mln euro podatków.

Adam Lamentowicz przestaje więc bezpośrednio zarządzać rumuńskim oddziałem. Pozostaje jednak Chief Commercial Officer regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Jego zadaniem będzie dalsza ekspansja grupy Super oraz konsolidacja jej działalności w Rumunii, Polsce, Serbii i Grecji – tego ostatniego rynku, który dołączył do portfolio operatora w 2026 roku. Dzięki temu, że nie musi już odpowiadać za Rumunię, będzie miał więcej przestrzeni do zarządzania całym regionem, który w ostatnich miesiącach wyraźnie urósł.

W Polsce działalność Super Technologies opiera się na marce Superbet. Grupa współpracuje też z kilkoma klubami Ekstraklasy - m.in. z Lechem Poznań czy z GKS Katowice.

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