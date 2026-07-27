Adam Skrzypek szefem Canvy w regionie. Wcześniej zarządzał Glovo i TikTok Shop

Adam Skrzypek został szefem Canvy na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Wcześniej był dyrektorem generalnym Glovo, miał też „krótką przygodę” w TikToku. „Do Canvy przyciągnęły mnie trzy rzeczy” – mówi.

Fot. Linkedin/Adam Skrzypek/Canva

Mimo że po odejściu z TikToka, jak sam przyznaje, planował urlop, to w poniedziałek Adam Skrzypek ogłosił, że został dyrektorem generalnym Canvy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich.

„Canva od razu przyciągnęła mnie jako firma, która idealnie łączy trzy rzeczy, których szukałem: silną kulturę organizacyjną [...] świetny produkt [...] i silną misję” – tłumaczy.

W przeszłości Adam Skrzypek pracował przez cztery lata w Glovo. Najpierw pełnił funkcje dyrektorskie, a potem został dyrektorem generalnym. Stanowisko pełnił dwa lata. Ostatnim jego wpisem w CV jest „krótka przygoda” związana z otwarciem TikTok Shop w Polsce – od stycznia do czerwca był tam dyrektorem ds. branży.

Pracował też w Citi i Uberze.