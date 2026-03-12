Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
NEWSROOM XYZ
12.03.2026 13:53

Agencja Fitch podwyższyła prognozę tempa wzrostu PKB Polski

W najnowszym raporcie kwartalnym agencja Fitch podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na ten rok do 3,6 proc. W poprzednim raporcie analitycy firmy szacowali tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 3,2 proc.

„Podnieśliśmy prognozę wzrostu gospodarczego [...], co odzwierciedla większy efekt przeniesienia i bardziej sprzyjające warunki makroekonomiczne wynikające z niższej inflacji i stóp procentowych. Oczekujemy, że inwestycje związane z KPO będą miały większy wpływ na gospodarkę w 2026 r., a niektóre wypłaty środków mogą potrwać do 2027 r. Wzrost akcji kredytowej nadal się poprawia, głównie dzięki kredytom korporacyjnym i hipotecznym. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy spowolni do 2,9 proc. w 2027 r. w związku z konsolidacją fiskalną i zmniejszeniem wsparcia ze strony KPO” – napisano.

Agencja ocenia, że wzrost gospodarczy będą wspierać takie czynniki jak: napływ funduszy unijnych, wzrost płac w sektorze prywatnym, stopniowe ożywienie popytu zewnętrznego i poprawa sytuacji w zakresie akcji kredytowej.

Przeczytaj również: Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE

„Wyższe wydatki na obronność mogą przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, chociaż ryzyko utrzymuje się ze względu na niepewność geopolityczną i nierównomierne ożywienie popytu zewnętrznego” – dodano.

Fitch oczekuje, że inflacja w Polsce oscylować będzie wokół 3 proc. w perspektywie średnioterminowej. Agencja zakłada jeszcze jedną obniżkę stóp proc. o 25 pb. w 2026 r. (obecnie 3,75 proc.) i brak kolejnych obniżek w 2027 r., ze względu na równoważenie niższej inflacji, bardzo luźnej polityki fiskalnej, napiętej sytuacji na rynku pracy i nadal wysokich oczekiwań inflacyjnych.

Pod koniec lutego Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą negatywną. Perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych i szybkiego wzrostu długu publicznego.

Źródło: PAP/XYZ

RPP obniżyła stopy proc. w marcu
Na zdjęciu siedziba agencji ratingowej Fitch
Agencja Fitch podwyższyła prognozy dynamiki PKB Polski na 2026 r. Fot. James Leynse/Corbis via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rusza druga edycja Sigma Challenge. Konkurs dla najbystrzejszych studentów w nowej odsłonie
Pierwsza edycja przyciągnęła tysiące studentów z całej Polski, a gala finałowa pokazała, że wśród młodych ludzi nie brakuje pasji do wiedzy, ambicji i intelektualnej ciekawości. Teraz Sigma Challenge wraca w rozszerzonej formule – z nową kategorią, szerokim gronem partnerów oraz patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Jak wojny w ostatnich dekadach wpływały na ceny aktywów? Złoto, ropa i akcje w danych historycznych
Wybuchy wojen często wywołują silne emocje na rynkach finansowych, ale reakcje poszczególnych aktywów nie zawsze są takie, jak powszechnie się zakłada. Analiza największych konfliktów zbrojnych ostatnich dekad pokazuje, że złoto, ropa, akcje i obligacje reagują w różny sposób – zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Sprawdzamy, jakie wzorce można dostrzec w danych historycznych i co mogą one oznaczać dla obecnej sytuacji geopolitycznej. Czy wojna zawsze podnosi ceny złota i ropy? Sprawdzamy, jak rynki reagowały na największe konflikty ostatnich dekad i które aktywa przynosiły najlepsze stopy zwrotu.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
Dowiedz się, dlaczego Ustawa o kryptoaktywach wciąż nie została wdrożona. Jakie konsekwencje czekają na branżę?
12.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych. Obejmuje kilkudziesięciąt projektów dotyczących m.in. platform satelitarnych, technologii wynoszenia satelitów na orbitę i technologii dual-use.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Po fuzji z Citi VeloBank chce znacząco poprawić portfel kredytów i wzmocnić poziom aktywów pod zarządzaniem.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026