Agencja Fitch podwyższyła prognozę tempa wzrostu PKB Polski

W najnowszym raporcie kwartalnym agencja Fitch podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na ten rok do 3,6 proc. W poprzednim raporcie analitycy firmy szacowali tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 3,2 proc.

„Podnieśliśmy prognozę wzrostu gospodarczego [...], co odzwierciedla większy efekt przeniesienia i bardziej sprzyjające warunki makroekonomiczne wynikające z niższej inflacji i stóp procentowych. Oczekujemy, że inwestycje związane z KPO będą miały większy wpływ na gospodarkę w 2026 r., a niektóre wypłaty środków mogą potrwać do 2027 r. Wzrost akcji kredytowej nadal się poprawia, głównie dzięki kredytom korporacyjnym i hipotecznym. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy spowolni do 2,9 proc. w 2027 r. w związku z konsolidacją fiskalną i zmniejszeniem wsparcia ze strony KPO” – napisano.

Agencja ocenia, że wzrost gospodarczy będą wspierać takie czynniki jak: napływ funduszy unijnych, wzrost płac w sektorze prywatnym, stopniowe ożywienie popytu zewnętrznego i poprawa sytuacji w zakresie akcji kredytowej.

Przeczytaj również: Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE

„Wyższe wydatki na obronność mogą przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, chociaż ryzyko utrzymuje się ze względu na niepewność geopolityczną i nierównomierne ożywienie popytu zewnętrznego” – dodano.

Fitch oczekuje, że inflacja w Polsce oscylować będzie wokół 3 proc. w perspektywie średnioterminowej. Agencja zakłada jeszcze jedną obniżkę stóp proc. o 25 pb. w 2026 r. (obecnie 3,75 proc.) i brak kolejnych obniżek w 2027 r., ze względu na równoważenie niższej inflacji, bardzo luźnej polityki fiskalnej, napiętej sytuacji na rynku pracy i nadal wysokich oczekiwań inflacyjnych.

Pod koniec lutego Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą negatywną. Perspektywa odzwierciedla prognozy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych i szybkiego wzrostu długu publicznego.

Źródło: PAP/XYZ