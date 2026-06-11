Akcje Hugo Boss ostro idą w górę. Brytyjski udziałowiec złożył ofertę wykupu niemieckiej firmy

Kurs akcji Hugo Bossa poszedł o 7 proc. w górę. Największy udziałowiec niemieckiego koncernu modowego – brytyjska grupa Frasers – chce bowiem przejąć Hugo Bossa.

Frasers ma 26-procentowy udział w Hugo Boss. Teraz brytyjska grupa, jak pisze CNBC, zaoferowała 38 euro za akcję. Łącznie zapłaci więc inwestorom 1,97 miliarda euro. Czyli o 4 proc. więcej niż wynosiła wartość niemieckiej firmy modowej na środowym zamknięciu.

Brytyjczycy dodają, że wspierają obecną strategię zrównoważonego wzrostu Hugo Bossa i mają zaufanie wobec działań prezesa Daniela Griedera i szefa rady nadzorczej Stephana Sturma.

Ich zdaniem jeśli zarówno regulatorzy, jak i akcjonariusze zgodzą się na plan przejęcia Hugo Bossa, to transakcja zostanie zakończona w drugiej połowie 2026 r.

Frasers Group to brytyjska grupa działająca w obszarze handlu detalicznego, sportu, nieruchomości, własności intelektualnej i inwestycji, nazwana tak od posiadanej sieci domów towarowych House of Fraser. Działa w oparciu o trzy filary – sport, premium i luksus – a w jej portfolio znajdują się m.in. Sports Direct, Flannels, House of Fraser i Evans Cycles. Posiada też własne marki, takie jak Slazenger, Lonsdale, Everlast i Karrimor.

Hugo Boss to niemiecka firma odzieżowa z segmentu premium, z siedzibą w Metzingen. To jedna z największych niemieckich marek odzieżowych, ze sprzedażą globalną na poziomie ok. 4,3 mld euro w 2024 r.