Akcje Nvidii rekordowo drogie, kapitalizacja spółki przekroczyła 5 bilionów dolarów

Akcje Nvidii zamknęły się w piątek na rekordowym w historii poziomie, zwiększając kapitalizację rynkową firmy po raz pierwszy do ponad 5 bilionów dolarów, ponieważ inwestorzy masowo lokują kapitał w rynek układów scalonych AI przed ogłoszeniem wyników finansowych gigantów technologicznych w przyszłym tygodniu.

Podczas piątkowej sesji akcje Nvidii wzrosły o 4,3 proc., zamykając się na poziomie 208,27 dolara. To pierwszy rekord notowań tego koncernu od października 2025 r.

Nasdaq po krótkim okresie przestoju znowu pnie się w górę

Akcje Nvidii wzrosły łącznie ponad 14-krotnie od końca 2022 r., napędzane rosnącym popytem na usługi i modele sztucznej inteligencji. Z procesorów graficznych Nvidii korzystają Google, Microsoft, Meta oraz Amazon, a także twórcy modeli OpenAI i Anthropic.

Piątkowy rajd na akcjach Nvidii analitycy kojarzą z lepszymi od oczekiwań wynikami finansowymi producenta chipów Intel, opublikowanymi w czwartek wieczorem. Akcje Intela wzrosły w piątek o 24 proc., co stanowi najlepszy wynik od 1987 r.

W przyszłym tygodniu, w środę, swoje wyniki za pierwsze trzy miesiące 2026 r. pokażą m.in. Meta, Amazon, Microsoft oraz Alphabet, a w czwartek przedstawi je Apple. Sama Nvidia opublikuje wyniki za pierwszy kwartał dopiero 20 maja.

Jak pisze CNBC, inwestorzy wycofywali się w ostatnim czasie z akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, ponieważ ceny ropy gwałtownie rosły z powodu wojny w Iranie i wynikających z niej zakłóceń w łańcuchach dostaw. Jednak ostatnio szerokie spektrum technologii ponownie zyskało na popularności, a popyt na infrastrukturę AI nie wykazuje oznak spowolnienia.

Indeks Nasdaq wzrósł w kwietniu o 15 proc., zmierzając ku najlepszemu miesiącowi od kwietnia 2020 r.

Nvidia rośnie na fali popytu na procesory mające rozwinąć sztuczną inteligencję (AI)

Stały wzrost wartości akcji giganta chipów następuje w okresie gwałtownego wzrostu popytu na tzw. sztuczną inteligencję (AI), ponieważ firmy takie jak Meta, Amazon, Google oraz Microsoft próbują przejąć krzem od Nvidii.

Alphabet, główny klient Nvidii, ogłosił wprowadzenie na rynek nowych układów, które będą stanowiły uzupełnienie oferty Nvidii, gdy w dalszej części roku staną się dostępne dla klientów korzystających z usług w chmurze.

W kwietniu Nvidia ogłosiła nową rodzinę modeli open source o nazwie Ising, których celem jest przyspieszenie wdrażania obliczeń kwantowych.

Podczas dorocznej konferencji GTC, która odbyła się w marcu, prezes firmy Jensen Huang poinformował, że do 2027 r. Nvidia złoży zamówienia na swoje procesory graficzne o wartości ponad 1 biliona dolarów, wliczając w to obecne układy Blackwell i nową generację procesorów graficznych Vera Rubin.

Przychody Nvidii z centrów danych wzrosły o 75 proc. rok do roku i stanowią obecnie 88 proc. jej działalności. To gwałtowny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat, kiedy to gry były głównym źródłem przychodów firmy.

Nvidia nie jest w stanie produkować układów AI wystarczająco szybko. Na targach GTC w marcu firma zaprezentowała nowe typy układów do obsługi sztucznej inteligencji, w tym jednostkę przetwarzania języka, zbudowaną w oparciu o technologię pozyskaną w grudniu dzięki przejęciu startupu Groq za 20 miliardów dolarów.

Nvidia zaprezentowała również na targach GTC samodzielny zestaw najnowszych jednostek centralnych Vera, ponieważ sztuczna inteligencja oparta na agentach zmienia potrzeby obliczeniowe i powoduje ponowny wzrost popytu na procesory.

Meta jest pierwszym dużym klientem korzystającym z autonomicznych procesorów Nvidii. W ramach szeroko zakrojonej umowy ogłoszonej w lutym Meta zobowiązała się do wdrożenia milionów układów Nvidii w dziesiątkach swoich centrów danych na całym świecie.

Źródło: PAP, XYZ