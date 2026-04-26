Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.04.2026
NEWSROOM XYZ
26.04.2026 10:50

Akcje Nvidii rekordowo drogie, kapitalizacja spółki przekroczyła 5 bilionów dolarów

Akcje Nvidii zamknęły się w piątek na rekordowym w historii poziomie, zwiększając kapitalizację rynkową firmy po raz pierwszy do ponad 5 bilionów dolarów, ponieważ inwestorzy masowo lokują kapitał w rynek układów scalonych AI przed ogłoszeniem wyników finansowych gigantów technologicznych w przyszłym tygodniu.

Podczas piątkowej sesji akcje Nvidii wzrosły o 4,3 proc., zamykając się na poziomie 208,27 dolara. To pierwszy rekord notowań tego koncernu od października 2025 r.

Nasdaq po krótkim okresie przestoju znowu pnie się w górę

Akcje Nvidii wzrosły łącznie ponad 14-krotnie od końca 2022 r., napędzane rosnącym popytem na usługi i modele sztucznej inteligencji. Z procesorów graficznych Nvidii korzystają Google, Microsoft, Meta oraz Amazon, a także twórcy modeli OpenAI i Anthropic.

Piątkowy rajd na akcjach Nvidii analitycy kojarzą z lepszymi od oczekiwań wynikami finansowymi producenta chipów Intel, opublikowanymi w czwartek wieczorem. Akcje Intela wzrosły w piątek o 24 proc., co stanowi najlepszy wynik od 1987 r.

W przyszłym tygodniu, w środę, swoje wyniki za pierwsze trzy miesiące 2026 r. pokażą m.in. Meta, Amazon, Microsoft oraz Alphabet, a w czwartek przedstawi je Apple. Sama Nvidia opublikuje wyniki za pierwszy kwartał dopiero 20 maja.

Jak pisze CNBC, inwestorzy wycofywali się w ostatnim czasie z akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, ponieważ ceny ropy gwałtownie rosły z powodu wojny w Iranie i wynikających z niej zakłóceń w łańcuchach dostaw. Jednak ostatnio szerokie spektrum technologii ponownie zyskało na popularności, a popyt na infrastrukturę AI nie wykazuje oznak spowolnienia.

Indeks Nasdaq wzrósł w kwietniu o 15 proc., zmierzając ku najlepszemu miesiącowi od kwietnia 2020 r.

Nvidia rośnie na fali popytu na procesory mające rozwinąć sztuczną inteligencję (AI)

Stały wzrost wartości akcji giganta chipów następuje w okresie gwałtownego wzrostu popytu na tzw. sztuczną inteligencję (AI), ponieważ firmy takie jak Meta, Amazon, Google oraz Microsoft próbują przejąć krzem od Nvidii.

Alphabet, główny klient Nvidii, ogłosił wprowadzenie na rynek nowych układów, które będą stanowiły uzupełnienie oferty Nvidii, gdy w dalszej części roku staną się dostępne dla klientów korzystających z usług w chmurze.

Czytaj także: Google zamierza odebrać Nvidii część rynku AI. Firma pokazała nowe układy do szkolenia sztucznej inteligencji

W kwietniu Nvidia ogłosiła nową rodzinę modeli open source o nazwie Ising, których celem jest przyspieszenie wdrażania obliczeń kwantowych.

Podczas dorocznej konferencji GTC, która odbyła się w marcu, prezes firmy Jensen Huang poinformował, że do 2027 r. Nvidia złoży zamówienia na swoje procesory graficzne o wartości ponad 1 biliona dolarów, wliczając w to obecne układy Blackwell i nową generację procesorów graficznych Vera Rubin.

Przychody Nvidii z centrów danych wzrosły o 75 proc. rok do roku i stanowią obecnie 88 proc. jej działalności. To gwałtowny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat, kiedy to gry były głównym źródłem przychodów firmy.

Nvidia nie jest w stanie produkować układów AI wystarczająco szybko. Na targach GTC w marcu firma zaprezentowała nowe typy układów do obsługi sztucznej inteligencji, w tym jednostkę przetwarzania języka, zbudowaną w oparciu o technologię pozyskaną w grudniu dzięki przejęciu startupu Groq za 20 miliardów dolarów.

Nvidia zaprezentowała również na targach GTC samodzielny zestaw najnowszych jednostek centralnych Vera, ponieważ sztuczna inteligencja oparta na agentach zmienia potrzeby obliczeniowe i powoduje ponowny wzrost popytu na procesory.

Meta jest pierwszym dużym klientem korzystającym z autonomicznych procesorów Nvidii. W ramach szeroko zakrojonej umowy ogłoszonej w lutym Meta zobowiązała się do wdrożenia milionów układów Nvidii w dziesiątkach swoich centrów danych na całym świecie.

Czytaj także: Szef Nvidii: wartość zamówień naszych układów do końca 2027 r. przekroczy bilion dolarów

Źródło: PAP, XYZ

Siedziba Nvidii w kalifornijskim Santa Clara
Na zdjęciu logo Nvidii na siedzibie spółki. Fot. Justin Sullivan/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Paryż walczy o polski symbol. Dom Andersa może zostać utracony
W samym sercu Paryża trwa spór o jeden z najważniejszych adresów polskiej emigracji powojennej. Dom Kombatanta im. Władysława Andersa, przez dekady centrum życia Polonii, stoi dziś przed widmem…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Jak Sowieci gasili płonący na Ukrainie gaz za pomocą bomby atomowej
W latach 70. zeszłego wieku w samym środku Ukrainy, wśród pól i wsi, rozegrał się jeden z najbardziej osobliwych eksperymentów w historii ludzkości. Sowieccy specjaliści próbowali ugasić pożar gazu…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Od Katowic do G20: transformacja, która zmienia skalę ambicji Polski
Awans Polski do G20 zamyka etap transformacji i otwiera nowy rozdział rozwoju. Ale wyzwań w dalszym rozwoju nie brakuje.
24.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Japonia nowym graczem na rynku zbrojeń. Co zwrot Tokio oznacza dla Polski?
Zniesienie zakazu eksportu śmiercionośnej broni otwiera nowy rozdział dla japońskiej zbrojeniówki. Decyzja może mieć też konsekwencje dla polskiej obronności. Polska jest wśród potencjalnych…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Sprzedaż nowych aut w Europie rośnie. To dobry prognostyk makroekonomiczny
W I kwartale 2026 r. sprzedaż nowych aut była wyższa o 4 proc. r/r, a w marcu aż o 12,5 proc. To ważny, wyprzedzający sygnał dla gospodarki, bo zakup auta zwykle odzwierciedla rosnącą pewność…
23.04.2026