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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 10:58

Akcjonariusze zdecydowali o dywidendzie PKO BP. Będzie wyższa od zeszłorocznej

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2025 r. Na ten cel trafi 7,67 mld zł – niemal 3/4 zysku spółki.

Akcjonariusze PKO BP zagłosowali za wypłatą dywidendy w kwocie 6,14 zł na akcję. Oznacza to 7,67 mld zł, czyli 74,95 proc. zysku za 2025 r.

Pozostała część zysku – 2,56 mld zł – trafi na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej.

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Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 sierpnia, a terminem jej wypłaty – 13 sierpnia.

Równocześnie akcjonariusze pozostawili niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 9,44 mld zł jako zysk niepodzielony. Z uchwały wynika, że jest to zgodne ze strategią banku na lata 2025–2027. Celem jest zapewnienie PKO BP bezpieczeństwa kapitałowego oraz możliwości dalszego rozwoju akcji kredytowej, w tym aktywnego udziału w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce.

W 2025 r. PKO BP wypłaciło 5,48 zł dywidendy na akcję.

Źródło: PAP

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Placówka PKO BP
Zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2025 r.
Fot. PAP/ Albert Zawada
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