12.05.2026 17:16

Aktywa Pracowniczych Planów Kapitałowych przekroczyły 50 mld zł

Wartość aktywów netto Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrosła w kwietniu do 50,3 mld zł – przekazał Polski Fundusz Rozwoju, operator portalu informacyjnego PPK.

Na koniec kwietnia wartość aktywów PPK wyniosła 50,33 mld zł. To o 3,5 mld zł więcej niż w marcu, gdy wartość aktywów spadła do niecałych 46,9 mld zł.

Liczba aktywnych rachunków to 5,36 mln, a podmiotów umożliwiających pracownikom udział w PPK – 343,3 tys.

Do tej pory na rachunki uczestników PPK wpłynęło 1 mld zł wpłat powitalnych oraz 2,7 mld zł dopłat rocznych – podał PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Udział w PPK jest dobrowolny, a pracownik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a także do niego powrócić. Zgromadzone w PPK pieniądze podlegają dziedziczeniu.

Źródło: PAP, XYZ

