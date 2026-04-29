Alior Bank wypłaci 8,93 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel ponad 1,1 mld zł z zysku za ub. rok - wynika z uchwały ZWZ banku.

Zgodnie z uchwałą dzień dywidendy ustalono na 13 maja 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 27 maja 2026 roku. Łącznie na ten cel Alior Bank przeznaczy 1 mld 165 mln 847 tys. 139,63 zł, z zysku za 2025 r.

Zysk netto Grupy Alior Bank w 2025 r. wyniósł 2,37 mld zł, co oznacza spadek o 3 proc. rdr. W ub. roku Alior Banku przeznaczył na wypłatę dywidendy 1,2 mld zł z zysku za 2024 r., czyli 9,19 zł dywidendy na akcję.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU z pakietem 31,91 proc. akcji. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,89 proc. akcji, Allianz OFE - 8,83 proc., 5,13 proc. ma Generali PTE a 44,24 proc. - pozostali akcjonariusze.

Źródło: PAP