29.04.2026 19:18

Alior Bank wypłaci 8,93 zł dywidendy na akcję

Alior Bank wypłaci 8,93 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel ponad 1,1 mld zł z zysku za ub. rok - wynika z uchwały ZWZ banku.

Zgodnie z uchwałą dzień dywidendy ustalono na 13 maja 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 27 maja 2026 roku. Łącznie na ten cel Alior Bank przeznaczy 1 mld 165 mln 847 tys. 139,63 zł, z zysku za 2025 r.

Czytaj również: Nowy szef PZU zapowiada wzrost udziałów, nową likwidację szkód i silniejszą współpracę z bankami. Reorganizacja grupy? Zależy od polityków

Zysk netto Grupy Alior Bank w 2025 r. wyniósł 2,37 mld zł, co oznacza spadek o 3 proc. rdr. W ub. roku Alior Banku przeznaczył na wypłatę dywidendy 1,2 mld zł z zysku za 2024 r., czyli 9,19 zł dywidendy na akcję.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU z pakietem 31,91 proc. akcji. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,89 proc. akcji, Allianz OFE - 8,83 proc., 5,13 proc. ma Generali PTE a 44,24 proc. - pozostali akcjonariusze.

Źródło: PAP

Wyścig o cyfrowego klienta. UniCredit goni PKO BP i mBank
Alior Bank wypłaci 8,93 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel ponad 1,1 mld zł z zysku za ub. rok. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Nie tylko Łatwogang. Tak zbiórki organizują streamerzy we Francji
Łatwogang pokazał, że emocje i medialny sukces mierzy się liczbą widzów na żywo. ZEvent we Francji stał się czymś więcej niż tylko maratonem streamingowym. To spektakl hojności, który co roku…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Beko zainwestuje w Polsce 110 mln euro. To koniec zwolnień, chyba że sytuacja się pogorszy
Po przejęciu europejskiej działalności Whirlpoola turecki koncern w półtora roku zamknął w Polsce trzy fabryki. Powód? Moce produkcyjne były za duże. Teraz firma obiecuje inwestycje i liczy na…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Makarony Polskie idą na zakupy. Dania gotowe pomogą w drodze do miliarda?
Stoczek Natura z grupy Makarony Polskie sfinalizował umowę warunkową zakupu 100 proc. udziałów w Joyfood. Giełdowa spółka przejmie producenta funkcjonalnych dań gotowych, past warzywnych i produktów…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Zielone ludziki w Kanadzie. Czy wexit jest blisko?
Właśnie ukazał się raport o „fejkowych” kanałach na YouTube, podsycających separatystyczne i proamerykańskie nastroje w Albercie. Premier Kanady Mark Carney odwołuje się do wojskowych sukcesów sprzed…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Inwestorzy nie dostaną w tym roku grantów. Wciąż nie wiadomo, jak rząd chce je przyznawać
Jak polski rząd zachęca firmy do inwestycji? Stary program grantowy skończył się w 2025 roku, nowy miał wystartować w drugim półroczu 2026 roku. Pełną parą ruszy dopiero na początku 2027 roku.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Wyścig o cyfrowego klienta. UniCredit goni PKO BP i mBank
UniCredit nie musiał walczyć z archaicznymi systemami IT, więc zbudował cyfrową hipotekę od zera w zaledwie sześć miesięcy. 1 maja udostępni kredytobiorcom opcję finansowania zakupu nieruchomości bez…
29.04.2026