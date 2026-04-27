Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.04.2026
NEWSROOM XYZ
27.04.2026

Amazon najbardziej medialną marką e-commerce marca. Jednak to Allegro zdominowało dyskusje internautów

Amazon, Allegro i OLX to najbardziej medialne marki handlu internetowego w Polsce w marcu tego roku. Największą część widoczności marek zbudowały treści publikowane przez ich użytkowników w social mediach.

Najbardziej medialną spółką branży e-commerce był w marcu 2026 Amazon - wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Firma zbudowała swoją pozycję zarówno poprzez komentarze internautów, jak i teksty w klasycznych mediach. Były to nie tylko teksty dotyczące samego procesu sprzedaży, ale także inwestycji w AI i logistykę oraz planów dotyczących produkcji hitów filmowych (jak choćby sukces „Projektu Hail Marry”). Jeśli chodzi o wpisy w sieci, to najbardziej widoczne były profile, które pisały o ofertach i promocjach Amazon.

Jednocześnie w dyskusjach internautów największą medialność zdobyło Allegro. To o tej marce było najwięcej dyskusji w mediach społecznościowych. Najwięcej wzmianek odnotowano w setkach małych profili o modzie i DIY, platforma była też szeroko wspominana w postach i komentarzach na najbardziej popularnych kanałach polskiego YouTube. Publikacje medialne dotyczyły za to zarówno rosnącej konkurencji, jak i krajobrazu polskiej branży e-commerce czy wyników giełdowych firmy.

OLX zaś stało się widoczne dzięki tekstom o pojawieniu się na platformie ogłoszenia o sprzedaży części majątku Janusza Palikota. Rośnie też wycena platformy (poszła w górę o 44 proc.). Jednocześnie jednak pojawiły się publikacje, z których szefostwo firmy nie będzie zadowolone – głównie o tym, że rośnie na OLX aktywność oszustów.

Jeśli chodzi o największe nakłady reklamowe w telewizji i radiu, to poniosło je Allegro. Spółka wydała bowiem na nie 44,8 mln złotych. Jej spoty były pokazywane najczęściej, miały najszerszy zasięg i największą liczbę emisji. Prawie połowa reklam w telewizji dotyczyła współpracy z PKO BP, a w radiu handlu częściami samochodowymi. Z kolei Amazon głównie informował – zarówno w radiu, jak i w telewizji – o swoim wiosennym okresie promocyjnym.

logo Amazon
Amazon najbardziej medialną spółką w marcu 2026 w Polsce. Fot. Klaus Galiano/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
