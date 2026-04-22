22.04.2026 11:01

Anthropic i Amazon pogłębiają współpracę w AI. Twórca Claude wyda 100 mld dolarów na AWS

Amazon i Anthropic uzgodniły nowe ramy współpracy strategicznej w obszarze sztucznej inteligencji. Twórca modelu Claude wyda ponad 100 mld dolarów na technologie Amazon Web Services, a w zamian uzyska finansowanie od technologicznego giganta.

Umowa zakłada, że w ciągu następnych 10 lat Anthropic wyda ponad 100 mld dolarów na technologie Amazon Web Services. Obejmuje to stworzone przez Amazon procesory AI Trainium, moc obliczeniową dla modeli AI oraz rozszerzenie infrastruktury wnioskowania. Klienci AWS zyskają też bezpośredni dostęp do natywnej konsoli Claude Platform.

Z kolei Amazon zainwestuje 5 mld dolarów w Anthropic. Współpraca przewiduje też możliwość zainwestowania dodatkowych 20 mld dolarów w przyszłości.

Musimy budować infrastrukturę, która nadąży za szybko rosnącym popytem. Współpraca z Amazonem pozwoli nam kontynuować badania nad AI, jednocześnie dostarczając Claude naszym klientom, w tym ponad 100 tys. firmom budującym na AWS – mówi Dario Amodei, dyrektor generalny i współzałożyciel Anthropic.

Jak dotąd Amazon zainwestował w Anthropic 8 mld dolarów. Firmy współpracują od 2023 r.

– Zobowiązanie Anthropic do uruchamiania swoich dużych modeli językowych na AWS Trainium przez kolejną dekadę odzwierciedla postęp, jaki wspólnie osiągnęliśmy w dziedzinie autorskich układów scalonych – zapewnia Andy Jassy, dyrektor generalny Amazon.

Amazon i Anthropic uzgodniły nowe ramy współpracy strategicznej w obszarze sztucznej inteligencji.
