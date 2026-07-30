Amerykański PKB niższy od prognoz. Spadły wydatki federalne

PKB Stanów Zjednoczonych w ujęciu annualizowanym wzrósł w II kw. o 1,5 proc. Jest to odczyt niższy od prognoz, które spodziewały się utrzymania tempa z początku roku na poziomie 2,1 proc.

Pierwsze decyzje Donalda Trumpa zebrały tyle samo zwolenników, ilu przeciwników. Fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Wartość annualizowana w dużym uproszczeniu pokazuje, w jakim tempie może wzrosnąć PKB, jeżeli utrzymają się obecne warunki wpływające na gospodarkę.

Dodatni wpływ na wzrost gospodarczy USA miały wydatki konsumentów, inwestycje oraz eksport. Czynnikami obniżającymi PKB były niższe wydatki federalne i wzrost importu.

Jak wskazało w raporcie amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych, w porównaniu z początkiem roku gospodarka spowolniła na skutek spadku wydatków rządowych i niższych nakładów na inwestycje, które zostały częściowo zniwelowane przez wyższą konsumpcje wewnętrzną. Jednocześnie w II kw. firmy z USA więcej importowały towarów niż od stycznia do marca.

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