Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.07.2026
NEWSROOM XYZ
27.07.2026 10:33

Amerykańska Izba Handlowa: Stany Zjednoczone są drugim największym inwestorem w Polsce

Stany Zjednoczone zainwestowały w Polsce 30 mld dolarów i są drugim największym inwestorem w kraju – podaje Amerykańska Izba Handlowa. „Amerykańską obecność w Polsce wyróżnia dziś jednak nie tylko skala, ale także nadzwyczajna odporność” – uważają autorzy raportu.

Flagi USA i Polski
Najważniejszym sektorem amerykańskich inwestycji pozostaje przetwórstwo przemysłowe. Fot. Getty Images

Łączna wartość bezpośrednich inwestycji USA w Polsce sięga 30 mld dolarów, co czyni ten kraj drugim największym inwestorem w Polsce – wynika z raportu Amerykańskiej Izby Handlowej i McKinsey & Company. Najważniejszym sektorem amerykańskich inwestycji pozostaje przetwórstwo przemysłowe, które odpowiada za ok. 38 proc. zaangażowanego kapitału.

Ponad 1,6 tys. amerykańskich firm zatrudnia w Polsce ok. 329 tys. osób. Spółki te mają generować roczne przychody przekraczające 88 mld dolarów, a wartość ich aktywów wynosi 75 mld dolarów.

Autorzy raportu wskazują, że amerykańskie firmy są zaangażowane m.in. w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwój morskich farm wiatrowych. Z kolei w obszarze zaawansowanej produkcji koncerny takie jak 3M, PepsiCo, Boeing czy Lockheed Martin tworzą w Polsce swoje europejskie huby produkcyjno-logistyczne i inżynieryjne, z których zaopatrują rynki całego kontynentu.

Amerykańską obecność w Polsce wyróżnia dziś jednak nie tylko skala, ale także nadzwyczajna odporność na zewnętrzne wstrząsy i konsekwentny awans w globalnych łańcuchach wartości” – oceniają autorzy raportu.

Źródło: PAP

Historyczny moment polskich finansów publicznych. Dług przekroczył 60 proc. PKB
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Afrykańscy prezydenci inwestują miliony w krowy. Bydło stało się narzędziem władzy
W czerwcu 2026 r. na aukcji u prezydenta RPA za jedną krowę zapłacono 450 tys. zł. Dla elit Ugandy, Zambii, Zimbabwe czy Botswany luksusowe stada to nie rolnictwo, lecz dyplomacja i narzędzie…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomiści w tropikach. Wielki spór o to, jak wyciągać kraje z biedy
Czy ubóstwo można pokonać dzięki eksperymentom z moskitierami, odrobaczaniem i mikrokredytami? A może o bogactwie narodów decydują przede wszystkim instytucje, reformy i polityka gospodarcza? To…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Mała rzecz, wielka sprawa. Czyli o cudeńkach, których ceny poszybowały
Meblościanka przez lata była chyba najbardziej niedocenionym postumentem w historii polskiej sztuki. Dźwigały bowiem jedną z najciekawszych opowieści o... powojennej polskiej rzeźbie. Dopiero dziś,…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lubisz piwne pamiątki? Oto 7 sposobów, jak możesz na tym zarobić
Choć rodzima produkcja piwa zauważalnie się skurczyła, a młodzi coraz chętniej balują na trzeźwo, rynek kolekcjonerski kwitnie. Przedmioty związane z dawnym browarnictwem notują coraz wyższe…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
10 przełomowych filmów, które na zawsze zmieniły historię kina
Niemal każde zestawienie najlepszych filmów wszech czasów zawiera te same tytuły, ale lista przełomowych produkcji wcale nie jest taka oczywista. Oto 10 filmów, które na zawsze zmieniły historię kina.
25.07.2026