Amerykańska Izba Handlowa: Stany Zjednoczone są drugim największym inwestorem w Polsce

Stany Zjednoczone zainwestowały w Polsce 30 mld dolarów i są drugim największym inwestorem w kraju – podaje Amerykańska Izba Handlowa. „Amerykańską obecność w Polsce wyróżnia dziś jednak nie tylko skala, ale także nadzwyczajna odporność” – uważają autorzy raportu.

Najważniejszym sektorem amerykańskich inwestycji pozostaje przetwórstwo przemysłowe. Fot. Getty Images

Łączna wartość bezpośrednich inwestycji USA w Polsce sięga 30 mld dolarów, co czyni ten kraj drugim największym inwestorem w Polsce – wynika z raportu Amerykańskiej Izby Handlowej i McKinsey & Company. Najważniejszym sektorem amerykańskich inwestycji pozostaje przetwórstwo przemysłowe, które odpowiada za ok. 38 proc. zaangażowanego kapitału.

Ponad 1,6 tys. amerykańskich firm zatrudnia w Polsce ok. 329 tys. osób. Spółki te mają generować roczne przychody przekraczające 88 mld dolarów, a wartość ich aktywów wynosi 75 mld dolarów.

Autorzy raportu wskazują, że amerykańskie firmy są zaangażowane m.in. w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwój morskich farm wiatrowych. Z kolei w obszarze zaawansowanej produkcji koncerny takie jak 3M, PepsiCo, Boeing czy Lockheed Martin tworzą w Polsce swoje europejskie huby produkcyjno-logistyczne i inżynieryjne, z których zaopatrują rynki całego kontynentu.

„Amerykańską obecność w Polsce wyróżnia dziś jednak nie tylko skala, ale także nadzwyczajna odporność na zewnętrzne wstrząsy i konsekwentny awans w globalnych łańcuchach wartości” – oceniają autorzy raportu.

Źródło: PAP