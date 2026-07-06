Amerykańskie pociski manewrujące Barracuda będą produkowane w Polsce

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za montaż i produkcję amerykańskich pocisków manewrujących Barracuda dla Wojska Polskiego – przewiduje podpisana w poniedziałek umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Anduril Industries.

PGZ i amerykańska firma Anduril Industries podpisały umowę, na mocy której pociski manewrujące Barracuda będą produkowane w Bydgoszczy. Fot. NurPhoto / Contributor/ Getty Images

Umowa została podpisana w obecności premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kontrakt pomiędzy polską a amerykańską spółką to efekt podpisanego w październiku 2025 r. porozumienia. Już wówczas firmy ustaliły, że pociski będą produkowane w naszym kraju.

Jak podkreśla MON, realizacja podpisanej w poniedziałek umowy pozwoli na montaż, a następnie produkcję oraz obsługę eksploatacyjną pocisków manewrujących Barracuda w spółkach PGZ. W dalszej kolejności strony będą pracować nad ich polską wersją.

Pocisk Barracuda 500 z głowicą o masie ponad 45 kg ma zasięg ponad 800 km. Przeznaczony jest do strzelania z samolotów bojowych i transportowych oraz odpowiednich wyrzutni naziemnych.

Szef MON: wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

Obecny na uroczystości podpisania umowy premier Donald Tusk powiedział, że Polska jest „państwem najlepiej przygotowanym do współpracy, zarówno ze stroną amerykańską, jak i z innymi partnerami NATO”. – Jeśli chodzi o wykorzystanie naszych środków, środków europejskich, środków SAFE, na wzmocnienie obrony Polski, Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – przekonywał szef rządu.

Dodał też, że partnerstwo to rozumiane jest „nie tylko jako wyraz wzajemnego zaufania”, ale także jako „potwierdzenie trwałości i sojuszu polsko-amerykańskiego, Paktu Północnoatlantyckiego i gotowości do realnych działań”.

Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że do Polski wraca rotacja amerykańskich wojsk. – Będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni – poinformował w poniedziałek wicepremier.

Informacje te przekazał zastępca ambasadora w Polsce Stephanie Holmes oraz amerykański attaché wojskowy. – Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce – podkreślił szef MON.

Źródło: PAP, XYZ