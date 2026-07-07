AmRest wynegocjował lepsze warunki finansowania

AmRest wynegocjował nowe warunki finansowania, w tym zwiększenie kredytu odnawialnego o 100 mln euro – podają przedstawiciele spółki. Wśród kredytodawców są polskie banki.

AmRest zawarł umowę nowacji, zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania umowy finansowania. Celem jest poprawa warunków finansowania przez wydłużenie okresu obowiązywania pierwotnej umowy przy jednoczesnym obniżeniu kosztu finansowania.

W ten sposób notowany na GPW operator KFC, Pizzy Hut, Burger Kinga czy Starbucksa w części Europy uzyskał zwiększenie kredytu odnawialnego o 100 mln euro oraz obniżenie marży. Umowa przewiduje też reorganizację transz i zmianę harmonogramu spłaty finansowania – ostateczny termin spłaty został przesunięty do 2031 r., ale umowa przewiduje możliwość dwukrotnego przedłużenia o rok.

Dokument umożliwia ustanowienie jednej lub większej liczby dodatkowych linii finansowania typu „accordion” o łącznej wartości do 300 mln euro.

„Warunki zawieszające przewidziane w umowie nowacyjnej zostały spełnione, z wyjątkiem określonych transferów środków wymaganych na jej podstawie, których realizacja jest spodziewana przed końcem bieżącego tygodnia” – podkreślają przedstawiciele spółki.

Kredytodawcami są BNP Paribas Bank Polska, Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP, Erste Bank Polska, a także BBVA, Ceska Sporitelna, Cooperatieve Rabobank oraz Banco Santander.

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