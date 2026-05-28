Analitycy mBanku: Start TikTok Shop z negatywnym wpływem na wyniki Allegro

Start TikTok Shop, czyli e-commerce`owej usługi TikToka, o którym pisaliśmy dziś rano, odbije się na Allegro - wynika z nowej analizy analityków mBanku, do której dotarła nasza redakcja.

Autorami analizy są: Paweł Szpigiel i Janusz Pięta. W najnowszej analizie opublikowanej 28 maja nie zmienili ceny docelowej dla Allegro (37 zł) i rekomendują kupowanie akcji. Obecnie za jedną akcję spółki trzeba zapłacić 34 zł.

- W całej UE TikTok Shop ma już ponad 100 tys. sprzedawców i odnotował trzycyfrowy wzrost GMV między sierpniem 2025 r. a lutym 2026 r. Dlatego oceniamy tę informację jako lekko negatywną dla Allegro - piszą analitycy mBanku.

TikTok Shop rzuci wyzwanie Allegro

Jak deklarują, mimo, że TikTok Shop działa w innym modelu biznesowym niż marketplace`y takie jak Allegro, to wciąż firma będzie rywalizowała o ten sam portfel konsumenta. A to wpłynie na biznes Allegro w średnim terminie.

- Kluczowe jest to, że TikTok Shop wchodzi na rynek z silnym lokalnym zapleczem. InPost i BLIK należą do dwóch najbardziej zaufanych marek w polskim e-commerce. To istotnie przyspieszy krzywą adopcji tej usługi - informują analitycy.

Jak wynika z dokumentu, analitycy mBanku nie spodziewają się, że wpływ konkurencji zmaterializuje się szybko. Jednocześnie bezpośredni wpływ na GMV (czyli cenę towarów sprzedawanych na platformie Allegro) będzie ograniczony w krótkim terminie.

- Zarząd Allegro będzie jednak musiał uznać, że w polskim krajobrazie e-commerce pojawił się strukturalnie nowy gracz z istotnym ruchem, zasobnymi partnerami finansowymi i sprawdzonym europejskim modelem działania. Już samo to uzasadnia ostrożniejsze podejście do średnioterminowych założeń dotyczących udziału Allegro w rynku - wynika z analizy mBanku.

Dobry początek roku Allegro

Przypomnijmy, Allegro pokazało solidne wyniki za I kwartał 2026 r., z wyraźnym przyspieszeniem wzrostu GMV i poprawą rentowności. GMV grupy wzrosło o 12,8 proc. rdr do 17,29 mld zł. Ponadto skorygowana EBITDA zwiększyła się o 23,6 proc. rdr do 931,8 mln zł. W Polsce GMV wzrosło o 11,6 proc. rdr do 16,49 mld zł. To wyraźnie szybciej niż nominalna sprzedaż detaliczna. Dodatkowo skorygowana EBITDA polskiego segmentu wzrosła o 18,5 proc. rdr do 1,02 mld zł.

Najmocniejszym elementem raportu za I kwartał br. był segment międzynarodowy. Jego GMV wzrosło o 46,3 proc. rdr do 804 mln zł, przy czym strata skorygowanej EBITDA zmniejszyła się o 17,7 proc. rdr do 86 mln zł. Spółka podniosła też cele na 2026 r. dla rynków zagranicznych. Oczekuje wzrostu międzynarodowego GMV o 40–45 proc., wobec wcześniejszych 35–40 proc.

W ostatnim czasie Allegro zadeklarowało spore inwestycje w obszarze technologicznym. Przykładowo, firma nawiązała partnerstwo z OpenAI.