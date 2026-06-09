Andrzej Bargiel planuje nową wyprawę. Tym razem Polak chce zjechać na nartach z Nanga Parbat
Andrzej Bargiel szykuje nową wyprawę. Teraz celem polskiego sportowca jest Nanga Parbat, z której chce zjechać na nartach.
– Lubię te góry, które dają przestrzeń na swobodne działanie. Będziemy chcieli spróbować zjechać z Nanga Parbat na nartach. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować. Wszystko jednak zależy od warunków narciarskich – tłumaczył na konferencji prasowej Andrzej Bargiel.
Polski sportowiec przyznał, że wielu już próbowało zjechać na nartach z Nanga Parbat, nikt jednak nie zaliczył pełnego zjazdu. Bargiel wierzy jednak, że to dalej jest możliwe. – Ta góra jest trudna, zwłaszcza w tych warunkach, gdy nie wchodzimy klasyczną drogą. Potrzebujemy też od 10 do 14 dni na aklimatyzację. Trzeba jednak cierpliwości – dodał. Przyznaje też, że droga Messnera, którą chce wejść i zjechać, to „teren uszczeliniony" z zagrożeniem lawinowym.
– To będzie przede wszystkim wyprawa eksploracyjna, bo te drogi są rzadko chodzone – tłumaczy współuczestnik wyprawy, Janusz Gołąb. Zwłaszcza, że Andrzej robi to bezpiecznie i z głową – dodaje. On sam przyznaje, że też chciałby stanąć na wierzchołku Nanga Parbat, jednak priorytetem jest to, by na szczycie stanął Andrzej Bargiel.
Kto jest wśród partnerów i sponsorów wyprawy?
Partnerami wyprawy są m.in. Red Bull, Murapol, BNP Paribas czy Totalizator Sportowy. – To, co nas przekonuje, to nie tylko spektakularne wyniki, ale sposób myślenia Andrzeja, by iść tam, gdzie zaczyna się strefa niemożliwego – tłumaczyła dr Iwona Sroka z zarządu Murapolu.
– Wydaje się, że Comarch ma bardzo podobne aspiracje co Andrzej Bargiel – mówił z kolei Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch. – My też jesteśmy pionierami w technologii i biznesie – dodał. Z kolei Andrzej Kapelko z zarządu Totalizatora Sportowego przypomniał, że „wiele lat temu młody człowiek opowiedział TS o swoich pasjach i mija już 20 lat odkąd jesteśmy razem".
Andrzej Bargiel od 2013 realizuje projekt "Tu są lwy"
Andrzej Bargiel to himalaista i skialpinista. Od 2013 r. realizuje projekt Hic sunt leones (tu są lwy), w ramach którego organizuje szybkie wejścia bez dodatkowego tlenu i ze zjazdem na nartach z najwyższych szczytów Ziemi. Jako pierwszy człowiek w historii zjechał m.in. z K2, Broad Peak i Mount Everest.
Nanga Parbat leży na zachodnim skraju Himalajów w północno-wschodnim Pakistanie. Ma 8126 m nad poziomem morza. Pierwszy raz zdobył ją Hermann Buhl 3 lipca 1953 r., choć próbowano ją zdobyć od 1895 r. Do 2018 r. przeprowadzono na nią ponad 200 wypraw, a podczas zdobywania szczytu zginęło ponad 60 wspinaczy.