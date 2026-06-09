Andrzej Bargiel planuje nową wyprawę. Tym razem Polak chce zjechać na nartach z Nanga Parbat

Andrzej Bargiel szykuje nową wyprawę. Teraz celem polskiego sportowca jest Nanga Parbat, z której chce zjechać na nartach.

– Lubię te góry, które dają przestrzeń na swobodne działanie. Będziemy chcieli spróbować zjechać z Nanga Parbat na nartach. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować. Wszystko jednak zależy od warunków narciarskich – tłumaczył na konferencji prasowej Andrzej Bargiel.

Polski sportowiec przyznał, że wielu już próbowało zjechać na nartach z Nanga Parbat, nikt jednak nie zaliczył pełnego zjazdu. Bargiel wierzy jednak, że to dalej jest możliwe. – Ta góra jest trudna, zwłaszcza w tych warunkach, gdy nie wchodzimy klasyczną drogą. Potrzebujemy też od 10 do 14 dni na aklimatyzację. Trzeba jednak cierpliwości – dodał. Przyznaje też, że droga Messnera, którą chce wejść i zjechać, to „teren uszczeliniony" z zagrożeniem lawinowym.

– To będzie przede wszystkim wyprawa eksploracyjna, bo te drogi są rzadko chodzone – tłumaczy współuczestnik wyprawy, Janusz Gołąb. Zwłaszcza, że Andrzej robi to bezpiecznie i z głową – dodaje. On sam przyznaje, że też chciałby stanąć na wierzchołku Nanga Parbat, jednak priorytetem jest to, by na szczycie stanął Andrzej Bargiel.

Partnerami wyprawy są m.in. Red Bull, Murapol, BNP Paribas czy Totalizator Sportowy. – To, co nas przekonuje, to nie tylko spektakularne wyniki, ale sposób myślenia Andrzeja, by iść tam, gdzie zaczyna się strefa niemożliwego – tłumaczyła dr Iwona Sroka z zarządu Murapolu.

– Wydaje się, że Comarch ma bardzo podobne aspiracje co Andrzej Bargiel – mówił z kolei Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch. – My też jesteśmy pionierami w technologii i biznesie – dodał. Z kolei Andrzej Kapelko z zarządu Totalizatora Sportowego przypomniał, że „wiele lat temu młody człowiek opowiedział TS o swoich pasjach i mija już 20 lat odkąd jesteśmy razem".

Andrzej Bargiel od 2013 realizuje projekt "Tu są lwy"

Andrzej Bargiel to himalaista i skialpinista. Od 2013 r. realizuje projekt Hic sunt leones (tu są lwy), w ramach którego organizuje szybkie wejścia bez dodatkowego tlenu i ze zjazdem na nartach z najwyższych szczytów Ziemi. Jako pierwszy człowiek w historii zjechał m.in. z K2, Broad Peak i Mount Everest.

Nanga Parbat leży na zachodnim skraju Himalajów w północno-wschodnim Pakistanie. Ma 8126 m nad poziomem morza. Pierwszy raz zdobył ją Hermann Buhl 3 lipca 1953 r., choć próbowano ją zdobyć od 1895 r. Do 2018 r. przeprowadzono na nią ponad 200 wypraw, a podczas zdobywania szczytu zginęło ponad 60 wspinaczy.