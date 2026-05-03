03.05.2026 11:18

Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. „Nie czuję się bohaterem"

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w niedzielę Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego. „Nie czuję się bohaterem. Jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie” – powiedział dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi po otrzymaniu orderu. Prezydent wręczył medal jeszcze trzem osobom zasłużonym dla Polski.

Prezydent odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada 2025 r. „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”. Zaproszenie do odebrania orderu dziennikarz dostał po uwolnieniu z białoruskiego więzienia i powrocie do Polski.

Nie czuję się bohaterem. Bohaterami są żołnierze Armii Krajowej. Ja jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie – powiedział Andrzej Poczobut po otrzymaniu orderu.

Andrzej Poczobut działał na Białorusi, współpracując z polskimi mediami. W marcu 2021 r. został zatrzymany pod zarzutem „rehabilitacji nazizmu”, jak określiły jego działania polegające na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach. W lutym 2023 r. został skazany na8 lat kolonii karnej.

28 kwietnia 2026 r. na granicy polsko-białoruskiej doszło jednak do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu” – władze w Mińsku uwolniły trzech Polaków, w tym Andrzeja Poczobuta, oraz dwóch obywateli Mołdawii. Według wysłannika USA ds. Białorusi na uwolnienie Polaka naciskał prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu 2025 r.

Oprócz Andrzeja Poczobuta odznaczenie w niedzielę odebrali też:

  • dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska,
  • działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL Hanna Łukowska-Karniej,
  • reżyser Lech Majewski.

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że swoimi życiorysami odznaczeni rysują obraz „Polski odważnej, wolnej, solidarnej, do głębi artystycznej i twórczej, wrażliwej, która nigdy nie odda wolności”.

– Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach – oświadczył.

Źródło: PAP

Andrzej Poczobut w trakcie ceremonii wręczenia Orderu Orła Białego
Andrzej Poczobut odebrał w niedzielę Order Orła Białego z rąk prezydenta. Fot. PAP/Paweł Supernak
