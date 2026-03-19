19.03.2026
19.03.2026 16:48

USA łagodzą sankcje na Białoruś. Łukaszenka zwalnia za to 250 więźniów politycznych

Są pierwsze efekty wizyty wysłannika Donalda Trumpa w Mińsku. Białoruś zwolniła 250 więźniów politycznych. W zamian za to Amerykanie znoszą sankcje na zakłady potasowe i łagodzą sankcje na sektor finansowy.

Według ambasady USA na Litwie, USA zdejmują wszystkie sankcje na Biełaruśkalij, Belarush Potash Company i Agrorozkwit oraz łagodzą obostrzenia nałożone na Biełinwestbank.

Jednocześnie John Coale, wysłannik Donalda Trumpa, który przybył dziś z wizytą do Mińska, dodał, że rozmawiał z Alaksandrem Łukaszenką o przygotowaniu wizyty białoruskiego przywódcy w USA.

– Rozmawialiśmy o stosunkach Białorusi i USA (…), o tym, co myśli o wojnie w Iranie i jak sytuacja będzie się rozwijać – dodał Coale. Łukaszenka dostał też zaproszenie od Trumpa na kolejne spotkanie Rady Pokoju. Według amerykańskiego wysłannika, białoruski przywódca zapewnił, że weźmie udział w jednym z kolejnych posiedzeń tego ciała, stworzonego przez Donalda Trumpa.

To kolejna wizyta Johna Coale’a w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W grudniu 2025 spotkanie z Łukaszenką zaowocowało zwolnieniem 123 więźniów politycznych. Wśród nich byli m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, polityk Wiktar Babaryka, który miał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 r. jako rywal Łukaszenki, oraz członkini jego sztabu Maryja Kalesnikawa.

Według obrońców praw człowieka z organizacji Wiasna, w białoruskich więzieniach jest 1140 więźniów politycznych – m.in. Andrzej Poczobut, działacz Związku Polaków.

Białoruskie balony przemytnicze nad Polską
John Coale
USA łagodzą sankcje na Białoruś, Łukaszenka zwalnia zaś więźniów politycznych. Fot. Yauhen Yerchak / Anadolu/ABACAPRESS.COM Dostawca: PAP/Abaca
