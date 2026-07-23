Andrzej Wilk nowym szefem działu klienta zamożnego VeloBanku

VeloBank powiększa zarząd. Szefem pionu klienta zamożnego został Andrzej Wilk. Dołączył on do banku po przejęciu części detalicznej Citi Handlowego.

Andrzej Wilk został członkiem zarządu VeloBanku ds. klientów zamożnych. Fot. VeloBank

Andrzej Wilk odpowiadał za rozwój pionu klienta zamożnego od przyłączenia detalicznej części Citi Handlowego do VeloBanku. Teraz został formalnie powołany do zarządu instytucji finansowej. To potwierdza długoterminowe plany banku związane z rozwojem tego segmentu.

– Dołączenie Andrzeja do naszego zarządu było naturalnym krokiem. Przyszedł do VeloBanku wraz z klientami, w wyniku integracji części detalicznej Citi Handlowego. Tym samym za rozwój segmentu odpowiada menedżer, który przez lata współtworzył ofertę oraz relacje z klientami bankowości detalicznej Citi Handlowego. Klienci mogą więc liczyć na ciągłość doświadczeń, wysokie standardy obsługi oraz konsekwentny rozwój oferty inwestycyjnej i private banking już w ramach VeloBanku – powiedział Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

Połączenie Citi z Velo było jedną z największych integracji na polskim rynku finansowym w ostatnich latach. VeloBank przejął ponad 500 tys. klientów i prawie 2 mln produktów. Dzięki tej transakcji bank chce teraz stworzyć konkurencyjną ofertę private banking. W perspektywie najbliższych trzech lat wartość produktów inwestycyjnych ma wzrosnąć do około 20 mld zł, a liczba klientów korzystających z oferty inwestycyjnej ma się podwoić.

– Od pierwszego dnia po integracji części detalicznej Citi Handlowego do VeloBanku naszym priorytetem było zapewnienie klientom ciągłości relacji i standardów obsługi, do których są przyzwyczajeni. Ponadto chcemy wykorzystać potencjał połączonych organizacji, aby zbudować jeden z najsilniejszych segmentów private banking w Polsce, oparty na zaufaniu, wysokiej jakości doradztwie oraz nowoczesnych rozwiązaniach inwestycyjnych i technologicznych – mówi Andrzej Wilk, członek zarządu VeloBanku odpowiedzialny za pion klienta zamożnego.

Andrzej Wilk ma prawie 30-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. W latach 2022–2026 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku Handlowego w Warszawie, odpowiadając za sektor klientów indywidualnych. Wcześniej przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach Citi i Banku Handlowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Był też prezesem polskiego oddziału MoneyGram Services i menedżerem w JP Morgan.