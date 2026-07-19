Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.07.2026
NEWSROOM XYZ
19.07.2026 09:20

Anglia brązowym medalistą po wygranej 6:4 z Francją

Anglia pokonała Francję 6:4 (4:0) w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Miami. W niedzielnym finale w East Rutherford koło Nowego Jorku Hiszpania zagra z broniącą tytułu Argentyną.

Jude Bellingham, Bukayo Saka i Reece James w Miami po piątej bramce w meczu z Francją
Od lewej: Jude Bellingham, Bukayo Saka i Reece James w Miami po piątej bramce w meczu z Francją, 18 lipca 2026 r. Fot. Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images

Anglia pokonała Francję 6:4 (4:0) w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Miami. W niedzielnym finale w East Rutherford koło Nowego Jorku Hiszpania zagra z broniącą tytułu Argentyną.

W tzw. finale pocieszenia w Miami Gardens Anglicy po wspaniałym i emocjonującym widowisku pokonali 6:4 Francuzów. Wyspiarze przegrali wcześniej spotkania o trzecie miejsce w 1990 oraz 2018 roku i dopiero trzecie podejście okazało się skuteczne. To najlepszy wynik reprezentacji Anglii na Mundialu od 1966 roku, gdy zdobyli mistrzostwo świata.

To też był mecz z największą liczbą bramek na tych mistrzostwach. Bramki: dla Francji zdobyli: Kylian Mbappe – dwie (48, 66), Bradley Barcola (54), Ousmane Dembele (90+6); dla Anglii: Declan Rice (3), Ezri Konsa (18-głową), 3:0 Bukayo Saka – trzy (37, 45+1, 87-karny), Jude Bellingham (90+8).

Mecz o 3. miejsce na Mundialu 2026 był to także 187., a jednocześnie pożegnalnym spotkaniem w roli selekcjonera „Trójkolorowych” Didiera Deschampsa. Blisko 58-letni trener prowadził zespół narodowy 14 lat, sięgnął z nim po tytuł mistrza świata w 2018 roku, a cztery lata później przegrał w finale po rzutach karnych z Argentyną.

Jest jedną z trzech osób, po Mario Zagalo i Franzu Beckenbauerze, które w mistrzostwach świata triumfowały w roli piłkarza i trenera. W 1998 roku Deschamps był kapitanem zwycięskiej drużyny w swojej ojczyźnie

W sobotę obaj szkoleniowcy nie zdecydowali się wystawić najsilniejszych składów. We Francji z podstawowych zawodników zabrakło chociażby Julesa Kounde, Dayota Upamecano oraz autora pięciu trafień Ousmane’a Dembele.

Bardziej radykalny w zmianach był trener Anglii Thomas Tuchel. Na ławce zasiedli bowiem bramkarz Jordan Pickford oraz zdobywcy sześciu bramek Jude Bellingham i Harry Kane. Pomimo absencji swoich najlepszych strzelców Wyspiarze nie mieli problemów ze skutecznością.

Czytaj także: Finał mundialu: ekonomicznie. Do przerwy 2:0 dla Argentyny, zwycięża Hiszpania

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banknot 50 zł z błędem może być wart 12 tys. zł. Pora przetrząsnąć portfel?
Drobne, które mamy w kieszeniach, mogą być warte po kilka tysięcy złotych, a najdroższe współczesne banknoty – nawet powyżej 25 tys. zł. Czy to jakieś studium halucynacji? Nie, jednak prawda jest…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na czerwono mimo dwucyfrowego wzrostu Żabki. Dzień na GPW 16 lipca 2026 r.
WIG20 zakończył czwartkową sesję poniżej poziomu poprzedniego zamknięcia. Indeks spadł mimo dwucyfrowego wzrostu kursu Żabki. Akcje spółki poszły mocno w górę po doniesieniach, że dużym pakietem…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy kupują mieszkania, zanim będzie jeszcze drożej. A będzie
Większość Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań. Nie zwlekają więc z decyzjami o zakupie. Jednocześnie gwałtownie rośnie nieufność wobec deweloperów i agentów nieruchomości.
16.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Sankcje wobec Rosji: UE znów zakładnikiem jednomyślności
UE po raz kolejny przekonała się, że największym przeciwnikiem nowych sankcji wobec Rosji nie jest dziś Kreml, lecz interesy państw członkowskich. Austria domaga się rekompensaty za miliardowe straty…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Co czyta premier Donald Tusk?
„Czarne słońce” Jakuba Żulczyka, „Upadek Cesarstwa Rzymskiego” Petera Heathera czy „Król” Szczepana Twardocha. To tylko niektóre z książek polecanych przez premiera Donalda Tuska. Jakie książki czyta…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Finał mundialu: ekonomicznie. Do przerwy 2:0 dla Argentyny, zwycięża Hiszpania
Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się znacznie szybciej niż Hiszpania. Jednak druga połowa XX wieku całkowicie odmieniła wynik tego pojedynku. Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się…
19.07.2026