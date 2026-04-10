Anthropic rozważa stworzenie własnych chipów AI

Anthropic, jak i inne firmy AI, zmaga się z niedoborem chipów zajmujących się sztuczną inteligencją. Dlatego rozważa stworzenie własnych układów.

Plany są na razie na etapie czysto teoretycznym, tłumaczy CNBC. Firma nawet nie stworzyła planów nowych chipów, nie powołała też zespołu do ich projektowania i produkcji. Zarząd cały czas waha się bowiem między pójściem we własne układy albo dalszym kupowaniem chipów na rynku.

Anthropic musi rozbudować swoją architekturę, bo popyt na jej model Claude znacząco przyspieszył w 2026, a przychody roczne przekraczają 30 miliardów dolarów (w ubiegłym roku było to 9 miliardów dolarów).

Sam startup używa różnych układów, od procesorów stworzonych przez Google do układów Amazon, by zbudować i uruchamiać na nich swoje modele i chatbota Claude. Tylko w tym tygodniu firma podpisała umowę z Broadcom i Google, by pomóc stworzyć następną wersję układów.

Podobne plany, jak donosi CNBC, mają inne duże firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, w tym Meta i OpenAI. Dzięki temu nie musiałyby walczyć z konkurencją o – coraz bardziej drożejące – układy. Popyt na chipy nie zaspokaja bowiem ich podaży.

Zaprojektowanie układu nie jest jednak prostą i tanią sprawą. To może kosztować nawet pół miliarda dolarów. Trzeba bowiem zatrudnić odpowiednich fachowców i tak przygotować produkcję, by wyeliminować wszystkie błędy, aby była jak najbardziej efektywna.