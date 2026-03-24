24.03.2026 12:17

Nowe możliwości AI od Anthropic. Można jej zlecić przez smartfona wykonanie zadania na naszym komputerze

Firma Anthropic pokazała nowe umiejętności swojej AI – Claude. Przez aplikację na smartfonie można będzie zlecić modelowi sztucznej inteligencji, by wykonał zadanie na naszym domowym komputerze.

Claude, jak pisze CNBC, potrafi zachowywać się jak prawdziwy agent AI. Dzięki usłudze Dispatch firma Anthropic pokazała, jak AI poradziła sobie z wysłaniem pliku PDF z domowego komputera użytkownika, który spieszył się na spotkanie.

Agenci AI stają się bowiem coraz bardziej popularni. Furorę robi teraz usługa OpenClaw, która może wykonywać zadania na naszych komputerach, zlecane jej przez WhatsApp czy Telegram. Zdaniem Jensena Huanga, szefa Nvidii, OpenClaw to „następny ChatGPT”. Nic więc dziwnego, że twórca tej usługi, austriacki programista Peter Steinberger, już pracuje w OpenAI, a kolejni twórcy modeli AI wprowadzają takie funkcje do swoich LLM.

Jednocześnie Anthropic ostrzega przed możliwymi wpadkami. Firma tłumaczy, że to dopiero początki – Claude jeszcze nie radzi sobie z domowym komputerem tak dobrze jak ze zwykłymi funkcjami AI. Może się więc mocno pomylić i coś zepsuć albo uruchomić nie to, co trzeba. Dlatego zawsze będzie pytał przed uruchomieniem aplikacji o zgodę.

Anthropic pozwał Pentagon
Model AI Claude od Anthropic
Claude umie już wykonywać zadania na komputerze, które zlecono mu przez smartfona. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
