Nowe możliwości AI od Anthropic. Można jej zlecić przez smartfona wykonanie zadania na naszym komputerze

Firma Anthropic pokazała nowe umiejętności swojej AI – Claude . Przez aplikację na smartfonie można będzie zlecić modelowi sztucznej inteligencji, by wykonał zadanie na naszym domowym komputerze.

Claude, jak pisze CNBC, potrafi zachowywać się jak prawdziwy agent AI. Dzięki usłudze Dispatch firma Anthropic pokazała, jak AI poradziła sobie z wysłaniem pliku PDF z domowego komputera użytkownika, który spieszył się na spotkanie.

Agenci AI stają się bowiem coraz bardziej popularni. Furorę robi teraz usługa OpenClaw, która może wykonywać zadania na naszych komputerach, zlecane jej przez WhatsApp czy Telegram. Zdaniem Jensena Huanga, szefa Nvidii, OpenClaw to „następny ChatGPT”. Nic więc dziwnego, że twórca tej usługi, austriacki programista Peter Steinberger, już pracuje w OpenAI, a kolejni twórcy modeli AI wprowadzają takie funkcje do swoich LLM.

Jednocześnie Anthropic ostrzega przed możliwymi wpadkami. Firma tłumaczy, że to dopiero początki – Claude jeszcze nie radzi sobie z domowym komputerem tak dobrze jak ze zwykłymi funkcjami AI. Może się więc mocno pomylić i coś zepsuć albo uruchomić nie to, co trzeba. Dlatego zawsze będzie pytał przed uruchomieniem aplikacji o zgodę.