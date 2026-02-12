Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026 20:47

Anthropic zaliczył udaną rundę finansowania. Startup zebrał 30 miliardów dolarów

Anthropic zebrał w najnowszej rundzie finansowania aż 30 mld dolarów. Twórca modelu AI Claude ustępuje więc swojemu głównemu rywalowi OpenAI. Tamten startup zebrał bowiem więcej niż 40 mld dolarów.

Startup poinformował, że po tej rundzie wartość firmy przekroczyła 380 mld dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu, gdy firma zajmująca się sztuczną inteligencją ostatnio pozyskiwała finansowanie.

CNBC przypomina, że tworzenie i trenowanie modeli AI jest bardzo drogie. Dlatego też oba czołowe startupy zbierają takie sumy. Muszą je bowiem wydać na układy GPU, na których szkoli się te modele. Obie firmy szykują się też na rywalizację z Google, które chce wydać na swoją sztuczną inteligencję w tym roku aż 185 mld dolarów.

Na czele najnowszej rundy finansowania stoją singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC, a także prywatne fundusze i firmy inwestycyjne Coatue, D.E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ i MGX. W tej rundzie startup uwzględnił też częściowe inwestycje Microsoft i Nvidia. Obie firmy zapowiedziały włożenie łącznie 15 mld dolarów w Anthropic.

Startup ten, założony w 2021 przez byłych pracowników OpenAI, stawia głównie na rozwiązania dla firm. OpenAI skupia się zaś na zwykłych użytkownikach, głównie dzięki swojemu flagowemu modelowi – ChatGPT. Roczne przychody Anthropic sięgnęły już 14 mld dolarów.

„Nieważne, czy to przedsiębiorcy, startupy czy największe światowe firmy. Ich przesłanie jest jedno – Claude staje się kluczowym narzędziem dla biznesu. Ta runda pokazała niesamowity popyt na nasze usługi, jakie widzimy u klientów” – skomentował wyniki zbiórki dyrektor finansowy startupu Krishna Rao.

Anthropic stawia na abonamenty od firm

80 proc. biznesu Anthropic pochodzi bowiem od przedsiębiorstw – tłumaczył w styczniu w CNBC prezes firmy Dario Amodei. To m.in. dzięki temu, że Claude Code potrafi zautomatyzować pisanie oprogramowania. Sama ta funkcja przynosi roczne przychody na poziomie 2,5 mld dolarów, a liczba jej biznesowych abonamentów wzrosła czterokrotnie od początku roku.

Popularność tego narzędzia AI doprowadziła jednak do dużej wyprzedaży akcji firm tworzących oprogramowanie. Ten sektor gospodarki stracił około 2 bln dolarów na wartości. Inwestorzy uznali bowiem, że AI może zagrozić tym biznesom. Zwłaszcza że na światło dzienne trafił nowy model sztucznej inteligencji AnthropicClaude Opus 4.6. Według twórców ma on jeszcze lepiej pisać kod oprogramowania.

Nvidia planuje rekordową inwestycję w OpenAI
Model AI Claude od Anthropic
Startup Anthropic zebrał 30 miliardów dolarów finansowania. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
