Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 06:56

AP: Epstein molestował nieletnie, brak twardych dowodów na siatkę handlu seksualnego

Dokumenty Departamentu Sprawiedliwości USA, upowszechnione na mocy ustawy o jawności akt, wykazują, że FBI nie znalazło dowodów, by Jeffrey Epstein prowadził zorganizowaną siatkę handlu seksualnego dla wpływowych osób. Pisze o tym w niedzielę agencja AP, podkreślając, że finansista systematycznie wykorzystywał nieletnie dziewczęta.

FBI przez lata analizowało finanse oraz korespondencję Epsteina, przeszukiwało jego posiadłości i przesłuchiwało dziesiątki ofiar. Jak wynika z przeglądu akt dokonanego przez AP, śledczy zebrali obszerne dowody potwierdzające, że miliarder dopuszczał się molestowania nieletnich. Nie potwierdzili jednak istnienia zorganizowanej struktury handlu ludźmi służącej „potężnym mocodawcom”.

Jeffrey Epstein unikał odpowiedzialności przez lata

W jednym z memorandów z 2025 r. prokurator wskazał, że zabezpieczone nagrania i zdjęcia z posiadłości Epsteina w Nowym Jorku, na Florydzie i Wyspach Dziewiczych „nie przedstawiały ofiar podczas nadużyć ani nie obciążały innych osób”. Inne memorandum z 2019 r. wskazywało, że analiza rachunków bankowych – w tym płatności na rzecz podmiotów powiązanych z wpływowymi osobami ze świata nauki, finansów i dyplomacji – „nie wykazała związku z działalnością przestępczą”.

Śledztwo zainicjowano w 2005 r. po zgłoszeniu rodziców czternastolatki wykorzystywanej w Palm Beach na Florydzie. Policja zidentyfikowała co najmniej trzydzieści pięć dziewcząt, którym Epstein płacił 200–300 dolarów za „masaże” o charakterze seksualnym.

W 2008 r., zgodnie z ugodą sądową, Epstein odsiedział trzynaście miesięcy i wyszedł z więzienia w 2009 r. Po publikacjach dziennika „Miami Herald” sprawę wznowiono w Nowym Jorku. Biznesmen został aresztowany w lipcu 2019 r., a miesiąc później miał popełnić samobójstwo w areszcie. W 2021 r. skazano natomiast jego wspólniczkę Ghislaine Maxwell na 20 lat więzienia za werbowanie ofiar i udział w nadużyciach.

FBI twierdzi, że nie ma wystarczających dowodów na temat współsprawców

Akta pokazują, że agenci badali także sensacyjne doniesienia o współsprawcach. W lipcu ub.r. FBI podsumowało, że „cztery lub pięć” oskarżycielek wskazywało inne osoby, lecz „nie było wystarczających dowodów do postawienia federalnych zarzutów”, dlatego sprawy przekazano władzom lokalnym – pisze AP.

Szczególną uwagę poświęcono relacjom Virginii Roberts Giuffre, która publicznie twierdziła, że Epstein „wypożyczał ją” bogatym znajomym, w tym byłemu brytyjskiemu księciu Andrzejowi.

Śledczy potwierdzili, że Giuffre była ofiarą Epsteina, lecz inne elementy jej relacji uznali za problematyczne. Dwie inne ofiary zaprzeczyły, by były „oddawane” wpływowym mężczyznom, a w notatce z 2019 r. zapisano:

„Żadna inna ofiara nie opisała, by Maxwell lub Epstein wyraźnie kierowali ją do kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami” – podaje AP.

Prokuratorzy próbowali przesłuchać byłego księcia Andrzeja, ale ten odmówił. Spór cywilny z Giuffre zakończył się ugodą pozasądową w 2022 r. Choć oficjalnej kwoty nie ujawniono, media donosiły, że Andrzej zapłacił Giuffre kwotę szacowaną na około 12 mln funtów (w tym darowiznę na rzecz fundacji wspierającej ofiary).

Zabezpieczone materiały obejmowały nagie zdjęcia kobiet, w tym osób potencjalnie nieletnich, oraz ograniczoną liczbę obrazów z internetu przedstawiających wykorzystywanie dzieci, lecz – jak napisała prokurator Maurene Comey – „nie znaleźliśmy nagrań”, które obciążałyby kogokolwiek poza Epsteinem i Maxwell. Analiza przelewów do ponad dwudziestu pięciu kobiet oraz badanie relacji z bliskimi współpracownikami nie doprowadziły do postawienia zarzutów.

Dokumenty przeczą też istnieniu mitycznej „listy klientów”. W korespondencji z przełomu 2024/2025 r. funkcjonariusze stwierdzili, że taka lista „nie istniała”, mimo publicznych deklaracji części polityków – wynika z akt cytowanych przez AP.

Czytaj także:

Źródło: PAP

Od lewej Melania Trump, książę Andrzej, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein na przyjęciu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago
Na zdjęciu z 2000 roku od lewej Melania Trump, książę Andrzej, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein na przyjęciu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. Fot. Davidoff Studios/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ostatnia taka ewaluacja nauki. „Powinniśmy rozpocząć dyskusję o zmianie w dzieleniu subwencji” (WYWIAD)
Wystartowała okresowa ewaluacja polskiej nauki. Ocenie jakości działalności naukowej zostanie poddanych 1267 dyscyplin w 283 instytucjach. W sumie kilkaset tysięcy publikacji, usług, projektów i patentów. Resort Nauki już chwali się wzrostem międzynarodowej pozycji 27 polskich dyscyplin. Od tego roku zmienią się zasady oceny. – Jak zaczną upadać fabryki dyplomów, które dają uprawnienia każdemu i ze wszystkiego, to naprawdę nie będę płakać. Wkrótce złożymy propozycje do nowelizacji ustawy – zapowiada wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Jak samochód zmienił się w przyrząd do szpiegowania i dlaczego chińskie auta są w tym najlepsze
To poważne zagrożenie, które będzie narastać. Inteligentne samochody wymagają zaostrzenia prawa i jego bezwzględnego egzekwowania. Kto tak mówi? Przewrażliwiona Bruksela? Nie, Pekin.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026