Apple wyda 30 mld dolarów na chipy od Broadcom, wpisując się w plan Trumpa

Apple planuje przeznaczyć ponad 30 mld dolarów w ramach wieloletniej umowy na dostawy chipów produkowanych przez Broadcom – informuje Reuters. Dla producenta iPhone'ów oznacza to realizację planu zwiększenia inwestycji w USA.

Apple planuje przeznaczyć ponad 30 mld dolarów w ramach wieloletniej umowy na dostawę chipów produkowanych przez Broadcom. Fot. Getty Images

Spółka poinformowała, że na początku tygodnia zawarła z Broadcom współpracę do 2031 r., obejmującą dostawy podzespołów FBAR. Są to układu scalone działające w oparciu o częstotliwości radiowe, wykorzystywane w łączności bezprzewodowej przez urządzenia Apple. Technologie te obie firmy rozwijały wspólnie od blisko trzech lat.

Kontrakt obejmuje dostawy produktów na ponad 30 mld dolarów. Sam Broadcom zainwestuje 1,5 mld dolarów w rozbudowę swojej fabryki w Fort Collins w stanie Kolorado. Ma to zwiększyć moc zakładu do produkcji 15 mld chipów rocznie.

Dla obu firm współpraca nie jest nowością. Apple od lat zaopatruję się u Bradcom w podzespoły do swoich urządzeń. Dość przyznać, że zamówienia producenta iPhone'ów zapewniają jego kontrahentowi 20 proc. rocznego obrotu.

„Najnowocześniejsze podzespoły budowane w Fort Collins są niezbędne do zapewnienia niesamowitej wydajności i łączności, jakich oczekują nasi klienci. Jesteśmy dumni, że możemy pogłębić nasze inwestycje w dostawców z siedzibą w USA, którzy podzielają nasze zaangażowanie w dążenie do doskonałości i innowacji. Jesteśmy wdzięczni prezydentowi i jego administracji za wspieranie tak ważnych projektów” – powiedział w oświadczeniu Tim Cook, dyrektor generalny Apple.

Cel Trumpa zakłada przeniesienie produkcji do USA. Apple wpisuje się te plany

Od przejęcia władzy przez Donalda Trumpa stara się on nakłonić sektor prywatny, ale też inne państwa do zwiększenia inwestycji w USA. Administracja prezydenta uruchomiła program, mający przenieść część produkcji kluczowych podzespołów wykorzystywanych do produkcji nowoczesnej elektroniki do kraju. W efekcie m.in. Nvidia postanowiła zwiększyć rolę swoich fabryk w Stanach Zjednoczonych w swoim łańcuchu dostaw.

W połowie czerwca Donald Trump ogłosił, że Apple i Intel będą współpracowały przy produkcji układów scalonych w USA. Co ciekawe, wpis na Truth Social przekazujący te informacje ubiegł oficjalne komunikatu obu firm.

Sam Apple w sierpniu 2025 r. ogłosił, że zwiększy nakłady inwestycyjne w USA do 600 mld dolarów w ciągu czterech lat. Wcześniejszy plan spółki zakładał kwotę o 100 mld dolarów niższą.

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