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NEWSROOM XYZ
08.07.2026 12:03

Apple przegrało sprawę w europejskim sądzie. iPhone nie będzie zależny od Apple Store?

Sąd pierwszej instancji w Luksemburgu uznał spółkę Apple za „strażnika dostępu" w rozumieniu europejskich przepisów o rynkach cyfrowych (DMA). W praktyce oznacza to, że firma będzie musiała umożliwić użytkownikom z Unii Europejskiej instalowanie aplikacji na iPhone'ach z innych źródeł niż tylko App Store. Amerykański gigant technologiczny ma jeszcze możliwość odwołania się do wyroku do TSUE.

Ekran iPhone’a, na którym wyświetlają się ikony popularnych aplikacji.
Apple został uznany przez sąd pierwszej instancji UE za „strażnika dostępu", co może wymusić na firmie zmiany w systemie iOS. Fot.: Elvira Kashapova/ Getty Images

Jak informuje Reuters, wyrok sądu może dać europejskim regulatorom silny mandat do wywierania na presji Apple, aby firma wprowadziła zmiany mające zmniejszyć monopol na usługi oferowane posiadaczom iPhone'ów. Sędzia oddalił bowiem skargi amerykańskiej spółki na to, że UE uznała ją za „strażnika dostępu" (z ang. gatekeeper) w odniesieniu do App Store – miejsca, z którego użytkownicy urządzeń Apple pobierają aplikacje – oraz systemu iOS.

W ramach dyrektywy DMA Apple może zostać zobowiązany do dopuszczenia innych podmiotów do tego, aby oferowały one miejsce do pobrania aplikacji przez użytkownika lub własne rozwiązania. Dotyczy to też takich usług jak Apple Pay czy przeglądarka Safari. W przypadku iOS firma miałaby udostępnić innym narzędzia, umożliwiające integrację ich usług z systemem.

Sama firma nie zaprzestała krytyki pod adresem unijnego ustawodawcy i samych przepisów. Przedstawiciele Apple odnosząc się do wyroku powtórzyli, że dyrektywa DMA „wykracza daleko poza to, co jest zgodne z prawem, niwecząc wypracowane przez lata systemy bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników", narażając ich na nowe zagrożenia.

„Będziemy nadal opowiadać się za innowacyjnością i prywatnością, na jakie zasługują nasi europejscy klienci” – powiedział rzecznik Apple, cytowane przez Reutersa.

Producent iPhone'ów może skorzystać z drogi odwoławczej, która wiedzie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ostatniej instancji, która wyda wiążący wyrok.

Na początku kwietnia zbliżony wyrok usłyszał koncern Meta, który został uznany za „strażnika dostępu" w kontekście aplikacji Messenger.

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