Apple pozywa OpenAI. Zarzuca spółce kradzież tajemnic handlowych

Apple wniosło pozew przeciwko OpenAI – podaje CNBC. Producent iPhone’ów zarzuca spółce Sama Altmana kradzież tajemnic handlowych. W proceder ma być zamieszany były wiceprezes Apple’a, dziś dyrektor w OpenAI. Spółka odpiera zarzuty.

Odchodzący pracownicy Apple mieli dostawać od OpenAI instrukcje, jak obejść procedury bezpieczeństwa przy odejściu.

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Apple wniosło do sądu w Północnej Kalifornii pozew przeciwko OpenAI – podaje CNBC, powołując się na dokument sądowy. Zarzut dotyczy kradzieży tajemnic handlowych i przywłaszczenia własności intelektualnej.

„Jest jasne, że na każdym szczeblu, od członków personelu technicznego po dyrektora ds. hardware’u oraz we współpracy z partnerami biznesowymi, firma OpenAI kradła tajemnice handlowe i poufne informacje firmy Apple” – podkreślają prawnicy Apple.

Na każdym szczeblu [...] oraz we współpracy z partnerami, OpenAI kradło tajemnice handlowe i poufne informacje Apple

Z dokumentu wynika, że były wiceprezes Apple, a dziś dyrektor ds. hardware’u w OpenAI, Tang Tan, nakłaniał pracowników Apple starających się o pracę w OpenAI do ujawniania tajemnic firmy w ramach procesu rekrutacyjnego.

„Nakazał kandydatom, którzy nadal byli zatrudnieni w Apple, aby przynosili na rozmowy kwalifikacyjne »prawdziwe części« firmy Apple w ramach sesji typu »pokaż i opowiedz«, podczas których on i jego zespół z OpenAI mogą wydobyć jeszcze więcej poufnych informacji” – zapewnia Apple w cytowanym przez CNBC dokumencie.

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Apple zapewnia też, że odchodzący pracownicy dostawali od OpenAI instrukcje, jak obejść procedury bezpieczeństwa przy odejściu z firmy. Jeden miał nawet wykraść laptopa z Apple.

Koncern zapewnia, że OpenAI przywłaszczyło sobie w ten sposób „tajne i poufne informacje” o rozwijanych technologiach i produktach, a także procesach, w celu opracowania własnego sprzętu dla konsumentów.

Apple domaga się odszkodowania, wydania nakazów sądowych oraz nakazu zobowiązującego OpenAI do zaprzestania wykorzystywania jej tajemnic handlowych.

Open AI odpiera zarzuty.

„Nie interesują nas tajemnice handlowe innych firm. Skupiamy się na tworzeniu innowacyjnych technologii, które dają ludziom na całym świecie nowe możliwości” – powiedział przedstawiciel spółki cytowany przez CNBC.

Nie interesują nas tajemnice handlowe innych firm

W 2024 r. obie firmy zawarły porozumienie o współpracy, w ramach którego ChatGPT został zintegrowany z systemem operacyjnym iPhone’a. Ich relacje z czasem się jednak ochłodziły, m.in. po ogłoszeniu przez OpenAI planów wejścia na rynek sprzętu komputerowego i przejęciu startupu IO Products.

Źródło: CNBC, PAP