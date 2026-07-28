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NEWSROOM XYZ
28.07.2026 16:56

Historyczny rekord Apple. Firma wyceniana na ponad 5 bln dolarów

Po otwarciu amerykańskiej giełdy, kurs akcji Apple znacząco wzrósł, jednocześnie przekraczając 5 bln dolarów. Poziom ten został przebity po raz drugi w historii amerykańskiej giełdy.

Zdjęcie przedstawia logo Apple na oknie budynku
Apple ponownie najwyżej wycenianą spółką publiczną na świecie. Fot. Getty Images

Przypomnijmy, jak informowaliśmy dziś rano, na zamknięciu wczorajszej sesji Apple zostało najwyżej wycenianą spółką publiczną świata. Firma wyprzedziła w tym wyścigu Nvidię, której akcje wczoraj spadły o 5 proc.

We wtorek już po rozpoczęciu notowań kurs akcji Apple wzrósł o 1,8 proc., osiągając poziom 342,89 dolara. Pozwoliło to spółce przekroczyć poziom 5 bln dolarów kapitalizacji rynkowej jako drugiej firmie w historii. Później wartość rynkowa zaczęła spadać. Aby utrzymać kapitalizację przekraczającą 5 bln dolarów, kurs akcji nie może spaść poniżej 340,43 dolara.

Pierwszą spółką publiczną w historii, której kapitalizacja przekroczyła 5 bln dolarów, była Nvidia. W połowie maja osiągnęła rekordową wycenę na poziomie 5,7 bln dolarów. Od tego czasu jej wartość rynkowa spadła o około 1 bln dolarów.

Obecnie Apple jest największą spółką wchodzącą w skład indeksu S&P 500, skupiającego 500 największych amerykańskich firm notowanych na giełdzie.

Źródło: Bloomberg

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