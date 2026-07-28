Historyczny rekord Apple. Firma wyceniana na ponad 5 bln dolarów
Po otwarciu amerykańskiej giełdy, kurs akcji Apple znacząco wzrósł, jednocześnie przekraczając 5 bln dolarów. Poziom ten został przebity po raz drugi w historii amerykańskiej giełdy.
Przypomnijmy, jak informowaliśmy dziś rano, na zamknięciu wczorajszej sesji Apple zostało najwyżej wycenianą spółką publiczną świata. Firma wyprzedziła w tym wyścigu Nvidię, której akcje wczoraj spadły o 5 proc.
We wtorek już po rozpoczęciu notowań kurs akcji Apple wzrósł o 1,8 proc., osiągając poziom 342,89 dolara. Pozwoliło to spółce przekroczyć poziom 5 bln dolarów kapitalizacji rynkowej jako drugiej firmie w historii. Później wartość rynkowa zaczęła spadać. Aby utrzymać kapitalizację przekraczającą 5 bln dolarów, kurs akcji nie może spaść poniżej 340,43 dolara.
Pierwszą spółką publiczną w historii, której kapitalizacja przekroczyła 5 bln dolarów, była Nvidia. W połowie maja osiągnęła rekordową wycenę na poziomie 5,7 bln dolarów. Od tego czasu jej wartość rynkowa spadła o około 1 bln dolarów.
Obecnie Apple jest największą spółką wchodzącą w skład indeksu S&P 500, skupiającego 500 największych amerykańskich firm notowanych na giełdzie.
Źródło: Bloomberg