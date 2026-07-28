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NEWSROOM XYZ
28.07.2026 07:35

Apple znów wyprzedziło Nvidię i stało się najwyżej wycenianą spółką świata. Tym razem na zamknięciu sesji

Apple znów stało się najwyżej wycenianą spółką świata. To pierwsza taka sytuacja na zamknięciu giełdy od kwietnia 2025 r.

Sklep Apple w chińskim Nanjing
Apple na poniedziałkowym zamknięciu giełdy stało się najwyżej wycenianą spółką świata. Fot. Getty Images

Akcje Nvidii, jak podaje CNBC, spadły w poniedziałek o 5 proc., co sprawiło, że giełdowa wycena spółki wyniosła 4,77 biliona dolarów. To bowiem efekt dużej przeceny na giełdzie spółek związanych z AI. Inwestorom coraz bardziej nie podobają się bowiem koszty związane z rozbudową sztucznej inteligencji i przestają wierzyć, że tak duże nakłady przyniosą wreszcie odpowiednie zyski.

Tymczasem akcje Apple poszły o 1 proc. w górę, bo inwestorzy czekają na czwartkowy raport o wynikach spółki. Wierzą bowiem, że dane będą lepsze od przewidywań analityków. To sprawiło, że firmę wyceniono na 4,95 biliona dolarów.

Nvidia była najwyżej wycenianą spółką technologiczną świata od czerwca 2025 r., gdy przebiła Microsoft. W październiku 2025 r. wyceniano ją nawet na 5 bilionów dolarów. Jednak w 2026 r. jej akcje poszły w górę o 4 proc., gdy kurs Apple rósł o 24 proc. Inwestorzy docenili bowiem to, że koncern nie wydaje fortuny na własną infrastrukturę AI, a jedynie wynajmuje ją. Do tego inwestorzy coraz chętniej, zamiast w chipy AI, wolą inwestować w spółki zajmujące się infrastrukturą centrów danych, jak choćby w producentów pamięci.

Apple zresztą już chwilowo wyprzedził Nvidię 17 lipca. W ciągu dnia kapitalizacja Nvidii spadła do 4,84 biliona dolarów, a Apple wzrosła do 4,88 bln dolarów. Jednak na zamknięciu sesji Nvidia znów wyprzedziła rywala.

Nvidia zdetronizowana, ale nie na długo
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