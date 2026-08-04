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NEWSROOM XYZ
04.08.2026 15:46

Apple usunął tymczasowo aplikację Telegram z App Store. Powodem wrażliwe treści

Apple tymczasowo usunął aplikację Telegram ze sklepu App Store. Wykryto, że na platformie złamano zakaz publikowania materiałów przedstawiających krzywdzenie dzieci.

Aplikacja Telegram w App Store. Fot. PAP/EPA/MAURITZ ANTIN
Aplikacja Telegram w App Store. Fot. PAP/EPA/MAURITZ ANTIN

– Tymczasowo usunęliśmy Telegram ze sklepu App Store po przeprowadzeniu przeglądu, który wykazał obecność treści naruszających nasze rygorystyczne wytyczne zakazujące materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci – poinformowało Apple w komunikacie.

Koncern zaznaczył, aplikacja została następnie przywrócona po tym, jak deweloper niezwłocznie usunął wskazane treści i zablokował użytkownika, który je opublikował.

Rzecznik Telegrama przekazał, że Apple zgłosił jednego użytkownika udostępniającego takie materiały, a Telegram natychmiast zablokował jego konto. Jak dodał, Telegram usunął w tym roku ponad 300 tys. grup i kanałów związanych z tego rodzaju treściami.

Współzałożyciel Telegrama z zarzutami

Współzałożyciel komunikatora Telegram Pawieł Durow w 2024 r. został we Francji oskarżony w związku z udziałem w rozpowszechnianiu wrażliwych treści krzywdzących dzieci oraz innych przestępstw za pośrednictwem platformy.

W ubiegłym tygodniu w Rosji postawiono kolejne zarzuty Pawiełowi Durowowi. Dotyczą one wspierania terroryzmu, a dokładniej dopuszczenia do wykorzystywania Telegrama przez ukraińskie służby bezpieczeństwa. Współzałożyciel Telegrama odpiera zarzuty i twierdzi, że są to działania wymierzone w prywatność i wolność słowa w internecie.

Telegram, którego siedziba znajduje się w Dubaju, podaje, że ma ponad 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie.

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Źródło: Bloomberg

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