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28.06.2026 17:23

Argentyna. Bliski współpracownik prezydenta podał się do dymisji. W tle afera korupcyjna

Manuel Adorni, jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Argentyny Javiera Mileia, ustąpił w sobotę ze stanowiska szefa gabinetu ministrów w związku z podejrzeniami o nielegalne wzbogacenie. Afera uderzyła w notowania prezydenta, który obiecywał walkę z korupcją.

Urzędnik, przeciwko któremu toczy się postępowanie w sprawie tych podejrzeń, zamieścił pismo ze swoją rezygnacją na platformie X w sobotę wieczorem czasu miejscowego, kilka godzin przed meczem argentyńskiej reprezentacji piłkarskiej z Jordanią na mistrzostwach świata.

„Żałuję, że prześladowanie, kłamstwa i ciągłe próby zrujnowania mojej reputacji przez media przyniosły tyle szkody” – napisał Adorni, zaznaczając, że nie uczestniczył „w ani jednym działaniu korupcyjnym” i odchodzi „z czystym sumieniem”.

Adorni jest jedną z najbardziej rozpoznawanych osób z najbliższego otoczenia Mileia. W pierwszych miesiącach jego rządów był rzecznikiem pałacu prezydenckiego i stał się twarzą drastycznych reform wolnorynkowych wprowadzanych przez argentyńskiego przywódcę.

Milei wygrał w 2023 roku wybory, zapowiadając wyciągnięcie kraju z głębokiego kryzysu gospodarczego, naprawę finansów publicznych i walkę z korupcją „kasty”, jak określał klasę polityczną z czasu poprzednich, lewicowych rządów.

Afera wokół Adorniego wybuchła w marcu, gdy ujawniono, że przeznaczał duże sumy pieniędzy, niewspółgrające z pensją urzędnika państwowego, na nieruchomości i zagraniczne podróże. Od tamtej pory sprawa współpracownika prezydenta jest jednym z głównych tematów w argentyńskiej prasie i uderza w notowania rządu.

Współpracownik Mileia przyznał później w wywiadzie telewizyjnym, że zataił przed organami podatkowymi około 500 tys. dolarów oszczędności i nie ujawnił ich w zeznaniach majątkowych. Zapewnił, że pieniądze pochodziły z uczciwej pracy w sektorze prywatnym oraz inwestycji w kryptowaluty. Ocenił również, że „większość Argentyńczyków” oszczędza na czarno.

Choć ukrywanie oszczędności przed organami podatkowymi od wielu lat jest w Argentynie powszechne, wyjaśnienia Adorniego nie wszystkich przekonały. Dymisji Adorniego domagała się lewicowa opozycja, a jego działania krytykowali niektórzy z jego kolegów partyjnych. Milei do końca bronił jednak swojego współpracownika i zapewniał, że nie usunie go ze stanowiska.

Źródło: PAP

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Javier Milei, prezydent Argentyny, tuz za nim po lewej stronie jego bliski współpracownik Manuel Adorni
Manuel Adorni (drugi rząd po prawej), bliski współpracownik prezydenta Argentyny Javiera Mileia (pierwszy rząd po prawej), podał się do dymisji w związku z podejrzeniem o udział w procederze korupcyjnym. Fot. Anita Pouchard Serra/Bloomberg via Getty Images
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