Armenia: są częściowe wyniki wyborów. Nikol Paszynian już ogłosił zwycięstwo

Po wyborach parlamentarnych w Armenii Centralna Komisja Wyborcza kraju podała cząstkowe wyniki. Zgodnie z nimi ponad połowę poparcia uzyskała partia obecnego premiera Nikola Paszyniana.

W trakcie wieczoru wyborczego Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo. Zapowiedział, że jego partia Umowa Społeczna stworzy samodzielny rząd. Przed konferencją polityka cząstkowe wyniki obejmujące ok. 21 proc. głosów wskazywały, że jego ugrupowanie uzyskało 54,5 proc. poparcia – podaje Reuters.

– To historyczne zwycięstwo (...). Obywatele Armenii stanęli po stronie państwa, niepodległości, przyszłości i pokoju – oświadczył Paszynian na wieczorze wyborczym w siedzibie swojej partii.

Oświadczył też, że Umowa Społeczna dostała więcej głosów niż podczas poprzednich wyborów w 2021 r. Formacja Paszyniana uzyskała wówczas 53,95 proc. poparcia.

Swoich głównych konkurentów – trzy nastawione prorosyjsko partie – określił stosowanym już przez siebie w kampanii terminem „trójgłowa partia wojny”. Skomentował, że nie są to siły polityczne, ale grupa „przestępczo-oligarchiczna”, która powinna zostać wykorzeniona z Armenii. Powtórzył, że liderzy tych formacji zostaną postawieni przed sądem i powinni zostać uwięzieni.

Trzy główne partie, które walczyły o wygraną z Umową Społeczną, to Silna Armenia, Blok Armenia oraz Kwitnąca Armenia. Według cząstkowych wyników otrzymały odpowiednio ok. 21,9 proc., 8,7 proc. i 5 proc. głosów – podaje agencja Reuters.

Frekwencja we wszystkich okręgach wyniosła blisko 59 proc.

Armenia wybierała nowy parlament

Wybory w Armenii były postrzegane jako test polityki Paszyniana. Polityk dąży m.in. do normalizacji stosunków z Azerbejdżanem po przegranym konflikcie o Górski Karabach, zbliżenia z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji. Główne siły opozycji krytykują go za ustępstwa wobec Azerbejdżanu i opowiadają się za bliższymi relacjami z Moskwą.

Armeńska scena polityczna jest silnie spolaryzowana, a kampania wyborcza przebiegała w napiętej atmosferze. Media informowały o masowych operacjach dezinformacyjnych Rosji wymierzonych w Paszyniana. Władze aresztowały z kolei dziesiątki osób, m.in. powiązanych z partiami opozycyjnymi, zarzucając im przestępstwa wyborcze. Oponenci premiera uznali to za represje polityczne, do których Paszynian wykorzystuje aparat państwa.

W areszcie domowym przebywa główny rywal Paszyniana, Samwel Karapetian. Ormiańsko-rosyjski oligarcha, lider Silnej Armenii, został aresztowany w 2025 r. pod zarzutami podżegania do obalenia władzy i przestępstw finansowych.

Więcej o sytuacji politycznej w Armenii i stawce niedzielnych wyborów parlamentarnych pisaliśmy w tym tekście: Armenia wybiera: Zachód czy Rosja. A Putin jak zwykle mami i grozi

Źródło: PAP/XYZ