27.05.2026
27.05.2026 19:23

Asseco Poland: 228 mln zł zysku netto w I kwartale 2026 r.

Asseco Poland zakończyło I kwartał 2026 roku z wyraźnym wzrostem wyników finansowych. Spółka osiągnęła dwucyfrową dynamikę zysku operacyjnego i netto, a także wysokie przychody, zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W I kwartale 2026 r. grupa Asseco Poland wypracowała 4,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego 3,4 mld zł stanowiła sprzedaż własnego oprogramowania i usług. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 228 mln zł, co oznacza wzrost o 68 proc. rok do roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 33 proc. rdr i osiągnął poziom 513 mln zł.

Na polskim rynku segment Asseco Poland wypracował 607 mln zł przychodów, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost wspierały projekty związane z cyfryzacją państwa, transformacją sektora finansowego oraz realizacją kontraktów dla blisko połowy szpitali objętych Krajowym Planem Odbudowy.

Grupa podkreśla silną dywersyfikację geograficzną działalności – 86 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych, głównie poprzez segmenty Formula Systems oraz Asseco International. Ten drugi segment zwiększył przychody do ponad 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rdr, m.in. dzięki projektom administracji publicznej w Czechach i na Słowacji oraz systemom ERP.

W segmencie Formula Systems przychody wzrosły o 9 proc. rok do roku, do poziomu 2,7 mld zł, co było przede wszystkim efektem wyników spółki Matrix IT. Dobre rezultaty odnotowało także Asseco South Eastern Europe, zwłaszcza w obszarze rozwiązań core banking.

„Długoterminowe relacje z klientami i obecność w strategicznych sektorach gospodarki wzmacniają odporność naszego modelu biznesowego” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes i CFO Asseco Poland. Dodała, że w I kwartale 2026 r. grupa zrealizowała cztery akwizycje, a także rozwija portfel zamówień, który ma wspierać wzrost w kolejnych latach.

Źródło: PAP Biznes

Logo Asseco wyświetlone na smartfonie
Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
