Asseco Poland zaproponuje nową wersję programu motywacyjnego

Asseco Poland wróci z nową propozycją programu motywacyjnego – poinformował redakcję PAP Biznes wiceprezes spółki Artur Wiza. W środę nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Asseco nie uchwaliło programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów.

Propozycja obejmowała program opcji menedżerskich na lata 2026–2030 dla członków zarządu Asseco Poland oraz kluczowej kadry kierowniczej spółki i spółek z grupy. Program przewidywał przyznanie 1,4 mln akcji, stanowiących 1,7 proc. kapitału zakładowego z puli akcji własnych posiadanych przez spółkę.

W środę za projektem zagłosowali główni akcjonariusze: fundacja rodzinna Adama Górala i Total Specific Solutions (TSS). Przeciwne były fundusze, w tym przede wszystkim OFE Nationale-Nederlanden. Łącznie za uchwałą o przyjęciu programu było 32,92 mln głosów, przeciw 33,6 mln głosów, a wstrzymało się 1,29 mln akcji.

Jak pisaliśmy w środę, według ustaleń XYZ wynik głosowania na zgromadzeniu nie zamknął sprawy, a zarząd miał wkrótce przedstawić projekt programu motywacyjnego w zmienionej formie. W rozmowie z PAP Biznes taki zamiar potwierdził wiceprezes spółki.

„Uwzględnimy uwagi akcjonariuszy i wrócimy z nową propozycją programu motywacyjnego, którego założenia będą akceptowalne przez większość naszych inwestorów" – powiedział agencji Artur Wiza.

Prezes Asseco Poland wycofał się z programu motywacyjnego przed głosowaniem

W październiku 2025 r. TSS – największy akcjonariusz Asseco Poland – zaproponował wprowadzenie jednorazowego programu motywacyjnego, w którym zaoferuje akcje. Na program przeznaczone miałoby być 3 proc. posiadanych przez spółkę akcji własnych oraz 1,5 proc. pochodzące z buybacku.

Zgodnie z propozycją, 1,5 proc. zostałoby przydzielone kluczowym menedżerom wyższego szczebla. 3–procentowy udział w spółce miał otrzymać jej założyciel i wieloletni prezes, Adam Góral. To wzbudziło kontrowersje, a Góral zrezygnował z udziału w programie motywacyjnym.

„Działając jako fundator informuję, że podjąłem decyzję o całkowitej rezygnacji z udziału jako beneficjent programu menedżerskiego przewidzianego do głosowania na NWZA Asseco Poland zwołanym na 24 lutego 2026 r., obejmującego pakiet 3 proc. akcji spółki, dedykowanego mojej osobie" – wskazał wtedy Adam Góral w oświadczeniu. Dodał, że jego rezygnacja ma na celu wyeliminowanie potencjalnego konfliktu interesów oraz wzmocnienie przejrzystości procesu decyzyjnego na poziomie walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Asseco Poland nie zgodzili się na program motywacyjny w proponowanym kształcie

Z zaproponowanymi założeniami programu motywacyjnego nie zgodził się fundusz OFE Nationale-Nederlanden z 9,12–procentowym udziałem w walnym zgromadzeniu. Fundusz zgłosił także swój projekt uchwały, na podstawie którego wszystkie akcje własne Asseco miały zostać umorzone.

Wcześniej, w lutym 2026 r., fundacja rodzinna Adama Górala i TSS zaproponowali zmniejszenie liczby akcji własnych podlegających umorzeniu z 3 proc. do około 1,3 proc. Argumentowali, że zwiększy to wartość pozostałych akcji poprzez zmniejszenie łącznej liczby akcji w obrocie, przy jednoczesnym zachowaniu wystarczającej pulę akcji własnych w celu zapewnienia długoterminowego powiązania interesów zarządu i akcjonariuszy.

Akcjonariusze Asseco Poland w środę 19 marca nie zgodzili się ani na uchwałę w sprawie umorzenia wszystkich akcji własnych spółki zaproponowaną przez NN OFE, ani na uchwałę w sprawie programu motywacyjnego. Nie została podjęta również uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

NWZA zdecydowało za to o zmianie przeznaczenia kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany do wypłaty dywidendy, wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy i finansowania nabywania akcji własnych spółki.

Akcjonariusze postanowili także przenieść z kapitału zapasowego spółki do kapitału rezerwowego kwotę 986,17 mln zł. Wartość kapitału rezerwowego została ustalona na około 1,15 mld zł. Zdecydowano także, że kapitał rezerwowy może być zasilany kolejnymi kwotami na podstawie odrębnych uchwał walnego zgromadzenia.

Źródło: PAP/XYZ