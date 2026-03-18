Fundusze zablokowały program motywacyjny w Asseco Poland

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland, które odbyło się 18 marca, akcjonariusze głosowali m.in. w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, utworzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz umorzenia akcji.

Zarząd informatycznej spółki zaproponował ustanowienie programu opcji menedżerskich na lata 2026–2030 dla członków zarządu Asseco oraz kluczowej kadry kierowniczej spółki i spółek z grupy. Program przewidywał przyznanie 1,4 mln akcji stanowiących 1,7 proc. kapitału zakładowego z puli akcji własnych posiadanych przez spółkę. Za projektem zagłosowali główni akcjonariusze: fundacja rodzinna Adama Górala i TSS, ale przeciwne były fundusze, w tym przede wszystkim OFE Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden OFE chciał umorzenia wszystkich akcji skupionych przez spółkę, ale ten wniosek również nie zyskał poparcia akcjonariuszy.

Kością niezgody między akcjonariuszami są warunki, na jakich menedżerowie Asseco mieliby dostać akcje. Pierwotnie największym beneficjentem miał zostać Adam Góral – twórca grupy Asseco – do którego miał trafić pakiet akcji wart na giełdzie ponad 400 mln zł (3 proc. spółki). To wzbudziło kontrowersje, więc Adam Góral zrzekł się pakietu, a akcje miały zostać przydzielone grupie menedżerów.

Według ustaleń XYZ to nie zamyka sprawy – zarząd planuje wkrótce przedstawić projekt programu motywacyjnego w zmienionej formie.