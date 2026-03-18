18.03.2026 15:15

Fundusze zablokowały program motywacyjny w Asseco Poland

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland, które odbyło się 18 marca, akcjonariusze głosowali m.in. w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, utworzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz umorzenia akcji.

Zarząd informatycznej spółki zaproponował ustanowienie programu opcji menedżerskich na lata 2026–2030 dla członków zarządu Asseco oraz kluczowej kadry kierowniczej spółki i spółek z grupy. Program przewidywał przyznanie 1,4 mln akcji stanowiących 1,7 proc. kapitału zakładowego z puli akcji własnych posiadanych przez spółkę. Za projektem zagłosowali główni akcjonariusze: fundacja rodzinna Adama Górala i TSS, ale przeciwne były fundusze, w tym przede wszystkim OFE Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden OFE chciał umorzenia wszystkich akcji skupionych przez spółkę, ale ten wniosek również nie zyskał poparcia akcjonariuszy.

Kością niezgody między akcjonariuszami są warunki, na jakich menedżerowie Asseco mieliby dostać akcje. Pierwotnie największym beneficjentem miał zostać Adam Góral – twórca grupy Asseco – do którego miał trafić pakiet akcji wart na giełdzie ponad 400 mln zł (3 proc. spółki). To wzbudziło kontrowersje, więc Adam Góral zrzekł się pakietu, a akcje miały zostać przydzielone grupie menedżerów.

Według ustaleń XYZ to nie zamyka sprawy – zarząd planuje wkrótce przedstawić projekt programu motywacyjnego w zmienionej formie.

Jakie plany ma Asseco
Na zdjęciu prezes i założyciel Asseco Adam Góral
Prezes Adam Góral kontroluje 10,86 proc. akcji Asseco Poland.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Przełom w grupie InPost. Zagraniczne rynki pierwszy raz ważniejsze niż Polska
Po raz pierwszy w historii logistycznej firmy rynki zagraniczne przyniosły więcej przychodów niż Polska. Na krajowym rynku dynamikę wzrostu spowolnił „mechanizm Allergo". Rekordowe wyniki to jednak tylko część historii – spółka szykuje kolejne miliardowe inwestycje w technologie i rozwój sieci automatów w Europie.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Świat
Czesi na czele Europy Środkowej, a Polska na szarym końcu? To efekt błędnej metodologii
Czeska gospodarka radzi sobie lepiej niż którakolwiek inna w regionie – wynika z najnowszego raportu portalu Evropa v datech. Tamtejsza ekonomia charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności oraz robotyzacji. Autorzy publikacji wyraźnie akcentują przewagi Czech nad Polską, która w zestawieniu wypada zaskakująco słabo. Sprawdzamy, czy Indeks dobrobytu i zdrowia finansowego rzeczywiście oddaje kondycję gospodarek, czy raczej upraszcza obraz rzeczywistości.
18.03.2026