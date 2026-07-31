Auchan Polska pokazał wyniki za 2025 r. Sieć skupia się na modernizacji i automatyzacji

Auchan podzielił się wynikami finansowymi za 2025 r. Przychody ze sprzedaży odnotowane przez spółkę wyniosły niemal 10,8 mld zł. W 2025 r. sieć spożywcza koncentrowała się na rozwoju oraz modernizacji infrastruktury logistycznej i technologicznej.

Prezes Auchan Polska Alexander Saussard. Fot. mat. prasowe

Zysk netto sieci wyniósł 99,6 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej 224 mln zł.

Firma podkreśliła również wysokość zapłaconych podatków, odprowadzając do polskiego budżetu blisko 952 mln zł.

– Wyniki finansowe potwierdzają stabilność naszego biznesu, ale rozwój Auchan mierzymy nie tylko skalą przychodów. Równie ważne są dla nas zobowiązania wobec polskiej gospodarki, współpraca z krajowymi dostawcami oraz inwestycje, które realnie poprawiają doświadczenia klientów – mówi prezes Auchan Polska Alexandre Saussard.

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W 2025 r. Auchan Polska kontynuowało rozwój i modernizację swojej sieci handlowej, dostosowując placówki do nowych potrzeb konsumentów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Sieć liczy obecnie 264 sklepy działające w różnych formatach, od hipermarketów i supermarketów po sklepy convenience oraz punkty Easy Auchan. Firma realizowała również inicjatywy mające poprawić efektywność operacyjną i ograniczyć zużycie energii.

Zmiany obejmują także rozwój infrastruktury logistycznej i technologicznej, która staje się coraz ważniejsza dla obsługi sprzedaży internetowej. W 2025 r. Auchan uruchomiło w Wilczej Górze w pełni zautomatyzowane centrum dystrybucyjne obsługujące segment e-grocery. Nowy obiekt zwiększa możliwości realizacji zamówień online, usprawnia kompletowanie zakupów spożywczych i pozwala szybciej reagować na potrzeby klientów korzystających z kanałów cyfrowych.