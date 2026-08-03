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03.08.2026 13:27

Audyt Szpitala Południowego już w ratuszu. Trzaskowski zapowiada pierwsze wnioski

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał dokumenty z audytu Szpitala Południowego. Poinformował, że prawdopodobnie w środę zaprezentuje płynące z niego wnioski. Ponadto ratusz zlecił audyty dotyczące SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach.

Szpital Południowy na warszawskim Ursynowie. Fot. PAP/Leszek Szymański.
Szpital Południowy na warszawskim Ursynowie. Fot. PAP/Leszek Szymański.

Z dziennikarskiego śledztwa wynikało, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do licznych nieprawidłowości. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk miał przyjmować członków partii rządzącej bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal natychmiast.

Szczególne kontrowersje wywołały roczne zarobki Dawida Kacprzyka w wysokości 1,6 mln zł. Ponadto pełnił funkcję radnego KO dzielnicy Ursus oraz pracował w innych placówkach medycznych.

Dawid Kacprzyk zrzekł się członkostwa w KO oraz mandatu radnego dzielnicy Ursus. Zwrócił również szpitalowi część otrzymanego wynagrodzenia w wysokości 500 tys. zł. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą placówki, a dwie wiceprezydentki miasta podały się do dymisji.

W sprawie Szpitala Południowego w poniedziałek wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

W pozostałych szpitalach miejskich trwają kontrole przeprowadzane przez NFZ.

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NIK opublikowała wyniki kontroli tego szpitala. Raport wskazuje na liczne nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.

Zastrzeżenia budził również system organizacji pracy lekarzy, który miał prowadzić do przeciążenia pracą, a także sposób gospodarowania należącym do placówki sprzętem medycznym.

Źródło: PAP

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