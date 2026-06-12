Auta spalinowe pierwszy raz poza pierwszą dziesiątką najchętniej kupowanych samochodów w Chinach

W maju po raz pierwszy w historii w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów osobowych w Chinach nie znalazło się ani jedno auto spalinowe – twierdzą chińskie media. Udział pojazdów z napędem alternatywnym (NEV) w sprzedaży detalicznej aut osobowych osiągnął rekordowy poziom niemal 63 proc.

„W pierwszej dziesiątce znalazły się auta elektryczne oraz hybrydy, zabrakło w niej miejsca dla samochodów spalinowych. To historyczny punkt zwrotny” – podkreślił w opublikowanym w czwartek artykule portal technologiczny OFweek, powołując się na oficjalne statystyki branżowe.

Jeszcze w styczniu w rynkowym zestawieniu było siedem aut spalinowych, w marcu – pięć, a w kwietniu – już tylko jedno.

„Przejście od dominacji (segmentu samochodów spalinowych – PAP) do wypadnięcia z czołówki zajęło niecałe pół roku” – zauważył portal.

Majowym liderem sprzedaży zostało małe auto elektryczne Geely Xingyuan, którego sprzedano 38,8 tys. sztuk. Kolejne miejsca zajęły Tesla Model Y (28,9 tys.) oraz debiutujący na rynku Xiaomi SU7 (24 tys.).

W maju sprzedano 2,63 mln aut ogółem. Niemal 1,5 mln z nich stanowiły pojazdy NEV, co oznacza wzrost o 14,4 proc.

Analitycy zaznaczają, że konsumenci przy zakupie kierują się pragmatyką. Koszt przejechania 100 km autem benzynowym wynosi 60–80 juanów (ok. 8,9–11,8 dolara), podczas gdy w przypadku ładowania samochodu w nocnej taryfie to wydatek rzędu 5–10 juanów (0,74–1,48 dolara).

Do przesiadki ma zachęcać również przewaga technologiczna NEV, oferujących inteligentne systemy oraz ciche kabiny, a rosnąca popularność modeli hybrydowych wynika z faktu, że skutecznie eliminują one obawy o ograniczony zasięg na dłuższych trasach.

Z kolei ratunkowe obniżki cen modeli spalinowych wpędzają tradycyjnych producentów w ślepy zaułek, niszcząc wartość odsprzedaży i prestiż marek – pisze OFweek.

Serwis finansowy Cailianshe zwraca uwagę, że spadek ogólnej sprzedaży samochodów na rynku wewnętrznym i odwrót od tradycyjnych napędów stymulują globalną ekspansję chińskich producentów. Całkowity eksport samochodów z Chin wzrósł w maju o 68,7 proc. rok do roku, do poziomu 930 tys. sztuk. Z tego 446 tys. stanowiły pojazdy NEV.

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Źródło: PAP