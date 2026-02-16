Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
NEWSROOM XYZ
16.02.2026 12:38

Autostrada A4 ma zostać rozbudowana o dodatkowe pasy ruchu

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek trzy aneksy do programu inwestycji na rozbudowę autostrady A4 o dodatkowe dwa pasy ruchu pomiędzy węzłem Balice I w Małopolsce do granicy województw śląskiego i opolskiego. Wartość programu, obejmującego 120 km autostrady to ok. 10 mld zł.

Aneksy podpisane przez szefa resortu infrastruktury dotyczą trzech odcinków A4:

  • od granicy województwa opolskiego do węzła Brzęczkowice,
  • od węzła Brzęczkowice do węzła Byczyna,
  • od węzła Byczyna do węzła Balice I.

Jak przekazał Klimczak podczas briefingu w Krakowie, podpisane aneksy dotyczą zaplanowania, przeanalizowania, a w konsekwencji rozbudowania autostrady A4 o dodatkowy trzeci i czwarty pas ruchu.

– To nie jest opcja, to jest konieczność. Autostrada A4 musi zostać jak najszybciej rozbudowana – powiedział szef resortu infrastruktury, wskazując na pomiary ruchu, które na niektórych odcinkach A4 wykazują ponad 100 tys. pojazdów poruszających się w ciągu doby.

– Abyśmy mogli normalnie funkcjonować w tej części kraju konieczna jest rozbudowa, modernizacja autostrady A4 na odcinku nie tylko do węzła Balice przez całe województwo śląskie do województwa opolskiego, ale od tego zaczynamy – powiedział Klimczak.

Zapowiedział, że inwestycja obejmie nie tylko rozbudowę drogi o trzeci i czwarty pas ruchu, ale także budowę nowych miejsc obsługi podróżnych oraz przebudowę i budowę kilkuset obiektów inżynieryjnych: węzłów, zjazdów czy wiaduktów. Ponadto nowa droga ma być autonomiczna energetycznie, tzn. zostaną zastosowane tam odnawialne źródła energii i magazyny energii.

– Ta droga ma być najnowocześniejszą drogą w Polsce, bezpieczną i komunikującą najważniejsze części naszego państwa, a także trasą międzynarodową – wskazał minister Klimczak.

Według niego, jednym z elementów inwestycji będzie demontaż punktów poborów opłat na odcinku Kraków–Katowice, bo zgodnie z decyzją resortu, od 16 marca 2027 r. autostrada A4 będzie bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli. Przejdzie również pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

– Wszyscy wiemy jak ta droga jest droga, jak wysokie są opłaty i należy z tym skończyć. Podjąłem decyzję, że GDDKiA nie przedłuży umowy z koncesjonariuszem i od 16 marca 2027 r. ta droga będzie zarządzana przez GDDKiA – wskazał Klimczak.

Podczas briefingu w Krakowie minister wskazał także, że Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło 2,5 mld zł na modernizację najstarszego odcinka Południowej Obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 pomiędzy węzłem Balice a zjazdem na drogę krajową nr 7, czyli Zakopiankę. W planach jest poszerzenie drogi o dodatkowe pasy ruchu, budowa nowego węzła w sąsiedztwie lotniska Kraków Airport oraz nowego mostu przez Wisłę.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia punkt poboru opłat na A4
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek trzy aneksy do programu inwestycji na rozbudowę autostrady A4 o dodatkowe dwa pasy ruchu pomiędzy węzłem Balice I w Małopolsce do granicy województw śląskiego i opolskiego. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
