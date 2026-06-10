Awaria aplikacji Banku Pekao. „Mogą pojawiać się problemy"

Doszło do awarii aplikacji Banku Pekao – wynika ze środowego komunikatu banku. Chodzi o aplikację na telefonach z systemem Android, w przypadku której występują problemy m.in. z korzystaniem z Blika.

„U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają” – podał w środę Bank Pekao na swoich stronach internetowych.

Bank radzi, aby osoby, które nie mogą się zalogować do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android, ponieważ nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS, skorzystały z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania, lub otworzyły stronę w trybie incognito, ewentualnie żeby wyczyściły pamięć podręczną przeglądarki.

„Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić” – czytamy w informacji banku. „Po pobraniu kodu SMS pojawi się możliwość dodania przeglądarki do zaufanych. Pomiń ten krok, klikając przycisk »Później«” – czytamy w komunikacie.

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Źródło: PAP