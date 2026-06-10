Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.06.2026
NEWSROOM XYZ
10.06.2026 11:03

Awaria aplikacji Banku Pekao. „Mogą pojawiać się problemy"

Doszło do awarii aplikacji Banku Pekao – wynika ze środowego komunikatu banku. Chodzi o aplikację na telefonach z systemem Android, w przypadku której występują problemy m.in. z korzystaniem z Blika.

„U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają” – podał w środę Bank Pekao na swoich stronach internetowych.

Bank radzi, aby osoby, które nie mogą się zalogować do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android, ponieważ nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS, skorzystały z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania, lub otworzyły stronę w trybie incognito, ewentualnie żeby wyczyściły pamięć podręczną przeglądarki.

„Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić” – czytamy w informacji banku. „Po pobraniu kodu SMS pojawi się możliwość dodania przeglądarki do zaufanych. Pomiń ten krok, klikając przycisk »Później«” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bankowość w erze spadających stóp. Prezes Pekao wskazuje, gdzie szukać zysków

Źródło: PAP

logo Banku Pekao
Na zdjęciu logo Banku Pekao. Fot. PAP/ Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze –…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Hongkong globalną przystanią bogactwa. Co czeka Szwajcarię?
Hongkong po raz pierwszy w historii wyprzedził Szwajcarię w dziedzinie zarządzania majątkiem transgranicznym. Ale zależność od Pekinu może się okazać dla azjatyckiego centrum finansowego piętą…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Nie nadążali z produkcją, więc zdobyli kilkadziesiąt milionów od funduszu. Cel? Rzucić rękawicę Chinom
Blue Gravity Capital zainwestował kilkadziesiąt milionów złotych w Spectrum Group, polskiego producenta materiałów do druku 3D. Fundusz objął pakiet większościowy, a kapitał ma posłużyć do podwojenia…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dwa scenariusze polskiej transformacji energetycznej. Plan jest, czas na realizację
Więcej energii z odnawialnych źródeł, rozwój energetyki jądrowej i słabnące znaczenie węgla. Tak wygląda plan polskiej transformacji energetycznej, spóźniony o niemal dwa lata. – Ukończenie prac nad…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Minuta na emocje. Europa pozna polską technologię wczesnego wykrywania stresu
Konsorcjum koordynowane przez Zenzzen EI, rozwija system analizujący w czasie rzeczywistym sygnały z organizmu i wspierający samoregulację emocji.
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG nieznacznie w górę, akcje KGHM w dół. Dzień na GPW 8 czerwca 2026 r.
Na początku tygodnia na warszawskiej giełdzie przeważał umiarkowany optymizm. Główne indeksy wzrosły, choć nieznacznie, ale nie wszyscy będą mile wspominać poniedziałkową sesję. Spośród dwudziestu…
08.06.2026