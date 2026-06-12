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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 16:28

Awaria serwisów Mety. Nie działały Facebook i Messenger

W piątek po południu doszło do globalnej awarii serwisów Mety. Nie działały Facebook i Messenger, a także częściowo Instagram oraz WhatsApp. Awaria została juz zażegnana.

Awaria rozpoczęła się około godz. 15.45 czasu polskiego. Nie działały przede wszystkim Facebook i Messenger. Niektórzy użytkownicy zostali wylogowani ze swoich kont i nie mogli się znów zalogować.

W niektórych przypadkach nie działały także Instagram oraz WhatsApp.

Około godz. 16.30 serwisy znów zaczęły działać.

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Aplikacja Facebook na telefonie, w tle logo spółki Meta
Awaria została już zażegnana. Fot. Cheng Xin/Getty Images
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