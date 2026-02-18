Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 16:32

Axios: prezydent USA Donald Trump skłania się ku wojnie z Iranem

Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na Iran – donosi Axios. Z kolei Izrael, który popiera to rozwiązanie, przygotowuje się na wybuch wojny w perspektywie kilku dni. Jeden z doradców prezydenta szacuje prawdopodobieństwo wojny na 90 proc.

Donald Trump jest bliżej wydania rozkazu ataku na Iran – donosi Axios. Według portalu może do tego dojść szybciej, niż powszechnie się uważa.

Szef traci cierpliwość. Niektórzy wokół niego przestrzegają go przed wojną z Iranem, ale uważam, że jest 90-procentowa możliwość, że zobaczymy akcję kinetyczną w ciągu kilku tygodni – mówi jeden z doradców amerykańskiego prezydenta.

Według źródła portalu operacja wymierzona w Iran byłaby wielotygodniową kampanią, prawdopodobnie wspartą przez izraelskie siły zbrojne. Izrael popiera „opcję maksymalną”, czyli zmianę reżimu oraz zniszczenie irańskich instalacji nuklearnych.

Przeczytaj też: Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?

Negocjacje trwają, ale Trumpowi może skończyć się cierpliwość

We wtorek w Genewie doszło do drugiej rundy rozmów pomiędzy amerykańską delegacją a irańskimi dyplomatami. Choć obie strony mówiły po rozmowach o postępach, to nie wypracowały żadnego porozumienia. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział Fox News, że prezydent USA chce negocjować, ale w pewnym momencie może uznać, że dyplomacja „osiągnęła swój naturalny kres”.

Biały Dom przekazał, że dał Iranowi dwa tygodnie na przedstawienie szczegółowej propozycji. Jednak podobna sytuacja miała miejsce w czerwcu 2025 r. Wtedy Donald Trump miał podjąć decyzję w ciągu dwóch tygodni, lecz w ciągu kilkudziesięciu godzin rozpoczęły się izraelskie ataki, a po trzech dniach amerykańskie myśliwce zbombardowały irańskie instalacje jądrowe.

Od momentu ponownego wzrostu napięć na linii Waszyngton–Teheran wojsko USA przerzuciło na Bliski Wschód dodatkowe siły. Docelowo będą to dwa lotniskowce, kilkanaście okrętów wojennych i setki samolotów, a także liczne systemy obrony przeciwlotniczej.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP, XYZ

USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paraliżuje wyspę
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z mediami na początku drugiego dnia szczytu NATO 2025
Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na Iran – donosi Axios.
Fot. Andrew Harnik/ Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec kupowania sprzętu dla armii za granicą? Miliardy od KUKE mają napędzić polską zbrojeniówkę
Po zmobilizowaniu 12 mld zł na zieloną transformację KUKE szykuje podobny mechanizm dla przemysłu obronnego. – Czas interwencyjnych zakupów z zagranicy minął – mówi prezes Janusz Władyczak. Banków nie trzeba do tego specjalnie namawiać, bo obronność przestała być tematem tabu, a stała się nowym filarem finansowania.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Rok przyspieszenia po roku przełomu. „Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię"
Rząd zapowiada „rok przyspieszenia" po „roku przełomu", którym miał być 2025 r. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie stopy wzrostu inwestycji w 2026 r. „Polska stała się oazą stabilności i wzrostu" – uważa szef polskiego rządu. I deklaruje, że za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły?
Armia i technologie rozwijane na jej potrzeby od dekad stanowiły jeden z głównych impulsów cywilizacyjnych. Dziś, w warunkach niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa, rozwój ten nie może odbywać się w izolacji od sektora cywilnego. Współdziałanie nie jest już opcją – jest warunkiem skuteczności.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026