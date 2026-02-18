Axios: prezydent USA Donald Trump skłania się ku wojnie z Iranem

Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na Iran – donosi Axios. Z kolei Izrael, który popiera to rozwiązanie, przygotowuje się na wybuch wojny w perspektywie kilku dni. Jeden z doradców prezydenta szacuje prawdopodobieństwo wojny na 90 proc.

Donald Trump jest bliżej wydania rozkazu ataku na Iran – donosi Axios. Według portalu może do tego dojść szybciej, niż powszechnie się uważa.

– Szef traci cierpliwość. Niektórzy wokół niego przestrzegają go przed wojną z Iranem, ale uważam, że jest 90-procentowa możliwość, że zobaczymy akcję kinetyczną w ciągu kilku tygodni – mówi jeden z doradców amerykańskiego prezydenta.

Według źródła portalu operacja wymierzona w Iran byłaby wielotygodniową kampanią, prawdopodobnie wspartą przez izraelskie siły zbrojne. Izrael popiera „opcję maksymalną”, czyli zmianę reżimu oraz zniszczenie irańskich instalacji nuklearnych.

Negocjacje trwają, ale Trumpowi może skończyć się cierpliwość

We wtorek w Genewie doszło do drugiej rundy rozmów pomiędzy amerykańską delegacją a irańskimi dyplomatami. Choć obie strony mówiły po rozmowach o postępach, to nie wypracowały żadnego porozumienia. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział Fox News, że prezydent USA chce negocjować, ale w pewnym momencie może uznać, że dyplomacja „osiągnęła swój naturalny kres”.

Biały Dom przekazał, że dał Iranowi dwa tygodnie na przedstawienie szczegółowej propozycji. Jednak podobna sytuacja miała miejsce w czerwcu 2025 r. Wtedy Donald Trump miał podjąć decyzję w ciągu dwóch tygodni, lecz w ciągu kilkudziesięciu godzin rozpoczęły się izraelskie ataki, a po trzech dniach amerykańskie myśliwce zbombardowały irańskie instalacje jądrowe.

Od momentu ponownego wzrostu napięć na linii Waszyngton–Teheran wojsko USA przerzuciło na Bliski Wschód dodatkowe siły. Docelowo będą to dwa lotniskowce, kilkanaście okrętów wojennych i setki samolotów, a także liczne systemy obrony przeciwlotniczej.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

