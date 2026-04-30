Bank Pekao chce utrzymać dwucyfrowy wzrost kredytów

Bank Pekao przewiduje dwucyfrowy wzrost kredytów do końca roku. Bank utrzymuje koszty ryzyka poniżej poziomu ze strategii – szkodowość w portfelu klienta indywidualnego jest na niskim poziomie, a ekspozycja wobec podmiotów z branż szczególnie narażonych na ryzyko podażowego szoku surowcowego jest ograniczona – poinformowali przedstawiciele banku.

W pierwszym kwartale 2026 r. wzrost kredytów Banku Pekao ogółem wyniósł 11 proc., a wzrost kredytów korporacyjnych – uwzględniający segmenty bankowości korporacyjnej i bankowości przedsiębiorstw – sięgnął 16,4 proc.

– W dalszej części roku obstawiamy wariant dwucyfrowości – powiedział prezes banku Cezary Stypułkowski.

Saldo rezerw Banku Pekao w I kwartale wyniosło 189 mln zł, czyli wzrosło o 23,5 proc. r/r oraz o 39 proc. k/k.

Koszty ryzyka są na poziomie 37 pb, podczas gdy w ostatnim kwartale 2025 r. wynosiły 27 pb.

– Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo niską szkodowość portfela detalicznego, czyli wobec klientów indywidualnych, która utrzymuje się od kilku kwartałów. Wynika to z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrostu realnych wynagrodzeń, a jednocześnie pewnej wstrzemięźliwości wobec nadmiernej konsumpcji – powiedział wiceprezes banku nadzorujący pion zarządzania ryzykami Marcin Gadomski.

Ocenił, że straty w portfelu przedsiębiorstw są bardziej znormalizowane i charakterystyczne w długim terminie.

– Obserwujemy sytuację w cieśninie Ormuz i z jednej strony patrzymy na portfel w branżach bezpośrednio zależnych od cen ropy czy gazu, takich jak transport, ceramika czy hutnictwo. Póki co sytuacja wydaje się stabilna – powiedział Gadomski.

– Analizujemy również branże zależne od cen chemikaliów i tworzyw sztucznych, takie jak odzież, tekstylia, RTV, AGD czy przemysł meblarski. Widzimy tu pewien wzrost kosztów, który w połączeniu z utrzymującą się trudniejszą sytuacją konsumpcyjną w Europie Zachodniej powoduje, że te firmy mają nieco gorsze wyniki niż średnio historycznie – dodał.

Bank podał w czwartek, że na bieżąco monitoruje ryzyko wynikające z konfliktu zbrojnego w regionie Bliskiego Wschodu. Ekspozycja wobec podmiotów z krajów tego regionu oraz wobec branż szczególnie narażonych na ryzyko podażowego szoku surowcowego jest ograniczona i wynosi odpowiednio 0,14 proc. oraz 5,48 proc. całkowitej ekspozycji grupy Pekao.

Gadomski poinformował, że w bieżącej sprzedaży kredytów hipotecznych utrzymuje się przewaga kredytów opartych na okresowej stałej stopie procentowej.

– Pod koniec 2025 r. udział kredytów ze zmienną stopą procentową wynosił około 10 proc., a w pierwszym kwartale 2026 r. wzrósł do 15 proc. – powiedział Gadomski.

– Na szerokim rynku dynamika wzrostu udziału kredytów o zmiennym oprocentowaniu jest wyraźnie wyższa niż u nas – dodał.

Źródło: PAP