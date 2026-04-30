Pekao ze spadkiem zysku netto w pierwszym kwartale. Bank odczuł wzrost składki na BFG

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 1 mld 232 mln zł. Wynik okazał się o 5,1 proc. wyższy od oczekiwań analityków.

Zysk banku w pierwszym kwartale był o 26,9 proc. niższy w ujęciu rocznym i o 32,5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy spadł do 3 mld 312 mln zł wobec 3 mld 414 mln zł w analogicznym okresie 2025 r. Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 13 proc. w ujęciu rocznym do 829 mln zł.

Wyższa składka na BFG daje się bankom we znaki

Zdaniem banku porównywalność wyników za pierwszy kwartał 2026 r. i analogiczny okres ubiegłego roku zakłócają m. in. „znacząco wyższe" niż rok wcześniej opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz zmiana reżimu podatkowego.

O tym, że Pekao będzie wśród banków, które najmocniej odczują wyższą składkę do BFG, pisaliśmy w XYZ. Jak podał bank, wzrost składek na BFG w 2026 r. obniżył w pierwszym kwartale skonsolidowany zysk banku, w ujęciu rok do roku, o 110 mln zł. W 2026 r. wzrósł także podatek CIT dla sektora bankowego.

„Zaczynamy 2026 r. solidnym kwartałem. Na uwagę zasługuje dawno niewidziana skala zwiększenia akcji kredytowej. Wzrost portfela kredytów pozwolił nam wesprzeć wynik odsetkowy, mimo niższego poziomu rynkowych stóp procentowych. Robimy wszystko, by być bankiem pierwszego wyboru i wzmacniać pozycję konkurencyjną. Nie ukrywam, że naszą ambicją jest rosnąć szybciej niż rynek" – skomentował wyniki banku w pierwszym kwartale prezes Pekao Cezary Stypułkowski.

W pierwszym kwartale 2026 r. wzrost kredytów ogółem wyniósł 11 proc. Wzrost kredytów korporacyjnych sięgnął 16,4 proc. – podaje Pekao. O 14 proc. wzrósł także wolumen pożyczek gotówkowych udzielonych przez bank.

Bank podał także, że na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,7 proc., a współczynnik Tier1 15,2 proc. (są to tzw. współczynniki wypłacalności banków).

Pekao chce mieć 18 proc. ROE na koniec 2027 r.

Wiosną 2025 r. bank ogłosił strategię do 2027 r. Zgodnie z założeniami ze strategii, wskaźnik ROE (rentowności kapitału własnego) na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., a C/I (wskaźnik kosztów do przychodów) być poniżej 35 proc. Bank chce mieć także 4,4 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. ROE ze zannualizowanym kosztem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosło 17,1 proc. W przypadku C/I ze zannualizowanym kosztem BFG było to 37,2 proc. (34,6 proc. z wyłączeniem składki na BFG). Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wrosła na koniec marca do blisko 3,8 mln.