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24.07.2026 15:37

Bank Rosji obniżył stopy procentowe i prognozę wzrostu PKB

Bank Rosji na lipcowym posiedzeniu obniżył stopy procentowe do 14 proc. Jednocześnie w swoich prognozach makroekonomicznych wskazał, że spodziewa się wyższej inflacji i niższego tempa wzrostu gospodarczego.

Spacerująca w pobliżu Kremla młoda kobieta trzyma w ręku smartfon i próbuje połączyć się z internetem.
Bank Rosji ponownie obniżył stopy procentowe, chociaż inflacja nie odpuszcza. Fot. Contributor/Getty Images.

Rosyjskie władze monetarne zdecydowały się na obniżkę o 25 pkt bazowych, redukując tym samym stopę referencyjną z 14,25 do 14 proc. Była to kolejna tego typu decyzja od maja 2025 r. Bank Rosji wówczas rozpoczął cykl łagodzenia polityki pieniężnej, obniżając stopy procentowe o łącznie 7 pkt proc., zaczynając z 21 proc.

W ostatnich miesiącach odczyty inflacji wskazały na jej nieznaczny spadek, choć nadal są za wysokie z perspektywy celu banku centralnego wynoszącego 4 proc. Od stycznia br. do czerwca dynamika wzrostu cen wahała się od 5,3 do 6 proc. Przed rokiem odnotowywane wartości oscylowały w okolicach 10 proc.

W uzasadnieniu swojej decyzji Bank Rosji podkreślił, że „znaczący wzrost cen i oczekiwana wyższa inflacja w miesiącach letnich związane są z jednorazowymi czynnikami”. Najprawdopodobniej chodzi tu o wzrost cen paliw, który nastąpił na skutek ataków ukraińskiej armii na rosyjskie rafinerie i magazyny ropy naftowej. Według Reutersa, benzyna i olej napędowy w kraju agresora podrożały od początku roku o 16 proc.

Bank Rosji spodziewa się, że średnioroczny wskaźnik inflacji w 2026 r. zmieści się w przedziale 6–7 proc. Są to wyższe prognozy od przedstawionych wcześniej, które zakładały dynamikę bliską 4,5–5,5 proc. Jednocześnie bank centralny spodziewa się wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego. PKB Rosji może urosnąć w bieżącym roku o ok. 0–1 proc., wcześniejsze szacunki zakładały przedział 0,5–1,5 proc.

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